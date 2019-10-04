Демпартия пошла ва-банк: Кто из «людей Плахотнюка» хочет стать мэром Кишинева

Нельзя позволить этому «спруту» вернуться во власть – запомните их имена. Господа, посмотрите, кто подал документы для участия в выборах столичного примара! Тут просто плюнуть негде - везде люди Кукловода!

Кроме Чебана и Нэстасе, я, честно говоря, не пойму, кто из этих граждан реально независим от ДПМ?

Прошу своих друзей помочь мне разобраться...

1) Теодор Кырнац, Партия «Воля народа» (PVP) – был членом Высшего совета магистратуры при режиме Плахотнюка, верой и правдой служил своему боссу.

2) Валерий Клименко, отдавший партию фигуранту уголовного дела Илану Шору!

3) Валерий Мунтяну – с подачи олигарха подписал в 2016 году договор с американским офшором о концессии 40% территории Молдовы!

4) Владимир Чеботарь, экс-министр юстиции ДПМ. Он точно не от Плахотнюка!

5) Дорин Киртоакэ – сдал Плахотнюку все, что хочешь – острова в парке «Ла Извор», Кафе «Гугуцэ», сотни га земли, а в 2018 - город!

6) В. Маринуца (как и О. Цыку, В. Мунтяну) был в правительстве/альянсе с ДПМ.

7) В. Цуркану – работал пресс-секретарем президента Н.Тимофти! – верой и правдой защищал систему!

8) Думитру Цыра и вовсе был одним из главных пропагандистов Плахотнюка, будучи директором Realitatea TV. Сегодня он идет по спискам ЕНП Лянкэ, отважного борца с режимом кукловода!

9) Октавиан Цыку работал в газете Плахотнюка Timpul. Критикует блок ACUM за альянс с ПСРМ. Но при этом убеждает всех, что он не с Плахотнюком! :)

10) Видимо, единственный кандидат, который не связан с ДПМ – это бывший прокурор Кишинёва Иван Дьяков из «Нашей Партии». Его брат Дмитрий Дьяков 10 лет был правой рукой Плахотнюка, а сам И. Дьяков трубит везде, что борется с Плахотнюком и собственным братом….

Кстати, прокурором города он стал аккурат с приходом ДПМ и Плахотнюка к власти. Ни одного громкого дела против мафии демократов мы от этого товарища так и не увидели...

Да, ДПМ пошла ва-банк по всей стране! Позволим мафии опять вернуться к власти?

БОГДАН ЦЫРДЯ