Почему Павел Филип вовремя не сводил Светлану Унгуряну в морг?

В результате столкновения автомобиля Porsche Cayenne с 22-м троллейбусом один человек погиб, 28 были доставлены в больницу, причем двое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое детей. Виновница происшествия, 33-летняя Светлана Унгуряну, ехала на красный свет со скоростью 130 км, а погибший пассажир авто не был пристегнут ремнем безопасности.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая, по версии полиции, была нетрезва. Она перенесла ряд операций в БСМП и находится в тяжелом состоянии. Ее сын может остаться сиротой, и даже если мать выживет, ей грозит до семи лет тюрьмы.

43 протокола – и никакого наказания

Многих потрясло то, что пострадали пассажиры троллейбуса – вроде как самого безопасного вида транспорта. Получается, никто не может чувствовать себя на дорогах страны в безопасности, пока в государстве царят правовой беспредел и чудовищная коррупция. Унгуряну, по данным полиции, ранее привлекалась по пяти уголовным делам, а в прошлом году была приговорена к шести месяцам тюрьмы: будучи пьяной, выехала на встречную полосу на улице Димо и врезалась в автомобиль. Но, как утверждает адвокат Унгуряну, за примерное поведение она была освобождена досрочно. Сидела ли дама вообще – большой вопрос.

Всего же, как сообщил на пресс-конференции и.о. начальника генинспектората полиции Георге Балан, в 2010-2018 годах было составлено 43 протокола за различные нарушения Светланой правил дорожного движения. Четыре раза она создавала аварийные ситуации, были две аварии без жертв, случаи превышения скорости и нетрезвого вождения, один раз нахально покинула место происшествия.

Страшного ДТП на Буюканах могло не быть, если бы Унгуряну наказали в первый же раз. Глава управления уголовного преследования генинспектората полиции МВД Григоре Мога утверждает: что у него «нет данных, что кто-то в полиции мог помогать этой женщине избежать наказания». Якобы во всем виноват суд: адвокаты апеллировали, им шли навстречу и наказание смягчали. Унгуряну оставалась безнаказанной: ну, пьет, а кто же у нас не пьет?

Кого боятся врачи?

Но круг виноватых в смертях на дорогах на самом деле гораздо шире. Замглавврача института скорой медицинской помощи Игорь Куров на брифинге заявил, что виновница аварии прооперирована, но не ответил на вопрос о степени ее опьянения: мол, «пока еще нет результатов анализов». Неужели оперировали без анализов? Наркоз ввели наобум? Или кто-то успел получить инструктаж?

В эфире телеканала Прайм адвокат Унгуряну Владимир Коваль (бывший вице-комиссар муниципальной полиции Кишинева) рассказал, что молодая женщина страдает алкоголизмом и периоды трезвости у нее продолжались не больше двух месяцев. В соцсети попало видео Светланы в авто в невменяемом виде. Какие еще нужны доказательства? Торпеда носилась по дорогам, ежедневно создавая риски для всех нас, а власть ничего не делала.

Вспомним, как бывший премьер Павел Филип рассказывал о своей инициативе перевоспитания пьяных водителей. Программе был дан старт в начале года: обещали, что водители, задержанные в состоянии опьянения, будут посещать морг, а в больницах помогать жертвам ДТП. Плюс курс лекций. И где эта программа, г-н Филип?

Одна из самых опасных европейских столиц

Каждое второе ДТП происходит в Кишинев, абсолютное большинство - по вине водителей. Чаще всего они превышают скорость, водят под воздействием спиртного или наркотиков. Среди жертв - десятки детей: 1 октября автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе напротив примэрии.

Кишинев перегружен, по дорогам ездит более полумиллиона автомобилей, но концепция развития транспортных артерий не утверждена МСК. Давно требует корректировки и законодательство об ответственности пьяных водителей. Впрочем, законы все равно не работают.

Запад живет по-другому. К примеру, в США, где в каждой семье по два-три автомобиля, идет тенденция к снижению аварий. Наказание за вождение в нетрезвом виде может иметь очень серьезные последствия: от потери прав и больших материальных затрат до внесения личной информации в базу данных. Наличие судимости (криминальная история) может сказаться на трудоустройстве, стоимости страховки и многом другом. Группы активистов, к примеру, «Матери против вождения в нетрезвом виде», работают с законодателями. За последние десять лет количество фатальных аварий, причиной которых стало пьянство за рулем, снизилось на 20 процентов.

В России увеличили сумму штрафа. Если водитель попался выпившим впервые, он заплатит 30 тысяч рублей (свыше 8 тысяч лей) и лишится прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении ему грозит уголовное наказание. В Белоруссии штраф 1275-2550 рублей (12 750-25 500 лей) и лишение прав на три года, после повторного нарушения - конфискация авто, лишение прав на 5 лет с исправительными работами до двух лет, арест либо ограничение свободы и штраф в 25 500 рублей (около 255 тысяч лей). Если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью – виновному грозит от трех до семи лет лишения свободы, если погиб человек - от пяти до 12 лет лишения свободы, если погибли двое или более - от четырех до девяти лет.

«Папики» и дальше будут отмазывать?

Но любые правила - пыль, если страна погрязла в коррупции. Несмотря на войну, объявленную правительством Майи Санду Плахотнюку и его клану, в свои кресла уже вернулось множество чиновников-ставленников ДПМ. Используя связи и круговую поруку, они будут и дальше убивать все государственные институты, пока «младореформаторы» из ACUM будут учиться управлять.

По инсайдерской информации из социальных сетей, чудо-водительница – протеже Сергея Висана, известного в криминальных кругах по прозвищу Лысый. Его друзья - официальные спонсоры FEA (Fighting & Entertainment Association) – ассоциации спорта и развлечений, чьим владельцем является Дорин Дамир, глава охранного агентства Плахотнюка. Висан, в свою очередь, - бизнес-партнер Дамира и хозяин сети автосалонов «Interauto», у которого авто покупал Константин Цуцу. С такой крышей можно много лет гонять на Porsche!

«Папики», их партнеры, МВД, судьи, прокуроры, полицейские – вот он, тот самый спрут, с которым борется Майя Санду. Сколько ещё по дорогам ездит потенциальных убийц, пока криминальные схемы работают? И каждый из нас рискует оказаться в «лучшем мире», пишут пользователи в паблике «Маре брынзэ» и телеграм-каналах. Добавить к этому нечего.

Мария БУИНЧУК