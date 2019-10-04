"Ни один не рассказал, как будет справляться с наследием Киртоакэ"

Наследие времен Киртоакэ продолжает наносить ущерб кишиневцам. Лидер Либеральной партии, занимая пост генпримара, принял единоличное решение о передаче 30-процентного пакета акций АО «Teрмоком», принадлежавшего примэрии, предприятию «Термоэлектрика», созданному под эгидой минэкономики. В результате 20 муниципальных предприятий управления жилфондом, бывшие жэки, стали банкротами, а жители многоэтажек продолжают погашать виртуальные долги за тепло и горячую воду. До сих пор в судах находятся дела по искам «Термоэлектрики» к жилищно-строительным кооперативам и ассоциациям владельцев приватизированных квартир.

Мало того, именно примэрия выдала ордера на квартиры многим сотрудникам МВД, которые приватизировали жилье, имея долги. Эти долги оплачивают жильцы домов, в которых они живут.

В 2008 году поставщик энергии «Union Fenosa» прекратил компенсировать жильцам многоэтажек расход энергии на использование электроплит. Но мэр не встал на защиту горожан. И хотя позже, в связи с несчастным случаем, было принято решение о компенсации этих расходов примэрией, до сих пор нет механизма выплаты и никто ничего не получает.

Многие кандидаты в мэры заявляют, что только они могут управлять столицей. Но ни один не рассказал, как он будет справляться с проблемами, оставшимися в наследство от Киртоакэ. О том, что должны знать кандидаты в мэры, рассказал председатель одного из кишиневских ЖСК Виктор Кожокару.

Как примэрия допустила накопление долгов за тепло

- Мощный прессинг испытали и испытывают ЖСК и АВПК после реорганизации обанкротившегося «Термокома» в «Термоэлектрику». Очень хотелось бы узнать: те, кто принял решение об изменении статуса этого городского предприятия, знали, с чем в будущем столкнутся кишиневцы?

Мало того, что за одну гигакалорию горожане платят вчетверо больше, чем в 2008 году. Нам навязывают виртуальные долги, называя их историческими.

До 2016 года, согласно регламенту №191, жители многоквартирных домов в Кишиневе могли оплатить до 1 апреля 40 процентов стоимости тепла, полученного в отопительном сезоне. Оставшаяся часть подлежала оплате до 1 августа, и это не считалось долгом.

С того момента, как «Термоком» вошел в состав «Термоэлектрики», предприятие объявило, что не будет следовать этому регламенту, а за несвоевременную оплату стоимости тепла будет начисляться пеня. Это продолжается по настоящее время.

Монополист навязывает драконовские условия потребителям

- С октября 2016 года тянется суд по иску «Термоэлектрики» против нашего кооператива. Поставщик услуг построил свои претензии на том, что с октября 2014 года по апрель 2016 года, полтора года, кооператив несвоевременно оплачивал услуги на сумму 1,2 миллиона лей.

Суд игнорирует тот факт, что договор между кооперативом и «Термокомом», поставщиком тепла, истек в январе 2014 года, а в суд подали спустя два года. Несмотря на то, что закон №92 от 29 мая 2014 года требовал подписания нового договора до конца 2014-го, следующий договор был подписан лишь в январе 2017 года. И вновь ответственность за оплату поставляемого тепла возложили на администрацию ЖСК. «Термоком», а сейчас «Термоэлектрика» как монополист навязывает драконовские условия. Такими же монополистами являются «Apă Canal Chișinău», «Autosalubritate», «Gas Natural Fenosa».

«Термоэлектрика» обманывает правосудие

- В первой инстанции ЖСК дело проиграло. Мы должны выплатить «Термоэлектрике» 1,2 миллиона за услуги и 340 тысяч пени. За рассмотрение нашей апелляции в апелляционной палате потребовали оплаты госпошлины в размере 37 500 лей.

Но сумма долга, который «Термоэлектрика» предъявила к оплате, не образовалась за указанный период 2014-2016 годов. Долги за 2003-2008 годы, которые были историческими долгами и подлежали списанию, «Термоэлектрика» закрывала текущими выплатами, а стоимость услуг за 2014-2016 годы включила в неуплату и начислили пеню. Это обыкновенный обман правосудия. Реальных долгов нет. На момент подачи последнего иска за нашим кооперативом по нашим расчетам числился долг не более 100 тысяч лей.

В 2011 году мы выиграли в суде дело по иску «Термокома», суд снял с нас претензии по оплате за долги 2008-2009 годов. В 2014-м «Термоком» вновь подал в суд, и в 2015 суду снова снял дело с рассмотрения за недоказанностью претензий. И в первом, и во втором случае «Термоком» не опротестовал решение суда.

О том, что суды до 2015 года снимали с рассмотрения иски поставщика тепла против жэков, кооперативов и АВПК, говорят многие руководители предприятий. А с 2016 года «Термоэлектрика» стала банкротить жилищные предприятия. Преемник «Термокома» выставил историческую задолженность как текущий долг и потребовал выплатить пеню за несвоевременную оплату.

Другой вопрос по пене: не может за полтора года на долг в 1,2 миллиона набежать пеня в 340 тысяч лей – это извращенная накрутка. Я обращал на это внимание суда, но он не реагировал.

Коммунальные услуг за полицейских платят другие жильцы

- Когда в 1992 году сдавался в эксплуатацию кооперативный дом, примэрия передала 17-й, технический, этаж, предназначенных для художественных мастерских, на баланс управления ЖКХ примэрии. Затем эти мастерские были отданы под общежития полицейским отдельного батальона патрульно-постовой службы. Из четырех мастерских в каждом подъезде оборудовали по шесть квартир. Новые жильцы врезались в системы водоснабжения, канализации, электричества. За коммунальные услуги не платили - платил ОБППС, но лишь до 2004 года. «Union Fenosa» наказала жильцов за забор электроэнергии без установки счетчиков.

Номинально с 2004 года квартиры 17-го этажа числились на балансе ЖЭКа №2, фактически же оплату всех коммунальных услуг переложили на жилищный кооператив, взвалили на плечи всех жильцов. В ЖЭКе владельцы получили справки об отсутствии долгов, в примэрии – ордера, и приватизировали 12 квартир. Жильцы узнали об этом слишком поздно.

Ни один примар не хотел разобраться в этих проблемах. 40 процентов долгов по теплу и горячей воде - долги жильцов 17-го этажа. Вместе с историческими долгами с 2004 года у одного из них долг составляет около 100 тысяч лей, у другого – 90 тысяч, у прочих - по 20-30 тысяч. Некоторые должники уже построили собственные дома.

Изменить систему оплаты подачи тепла

- Систему оплаты подачи тепла в многоэтажках надо менять, жильцы сами не могут справиться с большими затратами.

Нужно оформить договор с каждым потребителем услуг. Поставщик за свой счет может провести реконструкцию и подать тепло по трубам до входа в квартиру. На это должны согласиться 75 процентов владельцев квартир. Тогда поставщик демонтирует вертикальную подачу тепла, проложит трубы на горизонтальную развязку, а жильцы реконструируют в квартирах поступление тепла по комнатам.

Стоимость такой реконструкции – 10-20 тысяч лей в зависимости от количества комнат. В нашем доме на это согласны лишь 60 процентов жильцов, у остальных нет денег. Кто за них заплатит? Неправильно возлагать расходы на других жильцов. Надо примэрии искать возможность помочь гражданам.

Зачем детские площадки там, где изношены крыши и сети коммуникаций?

- За все годы моей работы во главе ЖСК все кооперативы и АВПК были в роли пасынков у примэрии.

Утепление домов, строительство детских площадок – вроде как все делается для муниципальных домов. Но что с крышами, сетями водоснабжения и канализации? Дома, которыми управляют АВПК и ЖСК, находятся в лучшем состоянии. На средства владельцев квартир мы ремонтируем крыши, меняем общедомовую систему водоснабжения.

Посмотрели бы власти, что происходит в квартирах на последних этажах муниципальных домов: плесень, холодно и сыро зимой. При этом департамент примэрии направляет в претуру обращения жильцов по поводу ремонта крыш, претура - в жэк, но ни денег, ни материалов для ремонта нет. В лучшем случае выделяют материалы в канун зимы, как в доме по улице Индепенденций,10/5. Но разве можно зимой ремонтировать крышу? Это выброшенные деньги.

Кого волнуют проблемы владельцев электроплит?

- Пример того, как многие годы вопросы ЖКХ не решаются, - блокирование выплат компенсации за пользование электроплитами.

В Кишиневе более ста домов, жильцы которых пользуются электроплитами по техническим условиям. В 2008 году «Union Fenosa» прекратила компенсировать жильцам многоэтажных домов расход энергии на эти цели. Спустя 10 лет, после взрыва на Рышкановке, МСК принял решение предоставить компенсации в размере 25 процентов стоимости киловатт-часа.

Перед выборами, в феврале, мы получили письма за подписью начальника управления ЖКХ с сообщением о том, что выплаты не производятся в связи с отсутствием механизма выдачи компенсаций. Сейчас в примэрии говорят, что компенсаций не будет из-за того, что денег нет.

Власть должна разбираться в проблемах ЖКХ и желать их решения

- Корень проблем ЖКХ в том, что власти все равно, как справляются горожане. За 12 лет моего руководства кооперативом сменились правительства и депутаты, но никто как не хотел, так и не хочет знать: как люди пытаются на одну тысячу лей выжить и оплатить коммунальные услуги. Жильцов с такими доходами в каждом доме около 20 процентов.

Всем, кто каждый день сталкивается с проблемами ЖКХ, все равно, какого цвета власть – лишь бы разбиралась в этих вопросах и хотела их решить.

Марина ТИМОТИНА