Сергей Чуприн. Истории архитектора

Интервью с архитектором Сергеем Чуприным. Рубрика «Архитектура и дизайн», при поддержке компаний Object и Sto Moldova.

Не так уж много из сегодняшних «топовых» кишиневских архитекторов начали работу в «лихие» 90-е. Один из них архитектор Сергей Чуприн. Когда впервые для интервью встречаются два уроженца Кишинева, один из которых 1965 года рождения (я), а второй 1962 года (Сергей), то им точно есть, что вспомнить. Даже если раньше они не были знакомы.

Сергей, сейчас архитектор и дизайнер по интерьеру – профессии и престижные и хорошо оплачиваемые. Желание стать ими у молодых людей абсолютно понятно. А как приходили в архитекторы в прошлом тысячелетии, когда все было по-другому?

Могу рассказать свою историю. Архитектура мне была интересна точно еще с детства. Но родители решили, что мне нужно заниматься музыкой, поэтому вместо карандаша и бумаги я проводил время со скрипкой и фортепиано. Причем, хотя учился хорошо, но прекрасно понимал, что вот мой приятель-двоечник, он бог скрипки, а я, отличник, просто старательно выполняю задания.

В 10-м классе я твердо решил, что архитектура мне интереснее, чем музыка. Значит, нужен рисунок. Мы жили тогда в районе, и я поехал в райцентр, в художественную школу. Упросил преподавателя дать мне несколько уроков. Выглядело это, наверное, комично. Я сидел в классе занимался вместе с первым классом художественной школы. Вокруг дети на десять лет младше и я со своим старанием научиться рисунку перед вступительными экзаменами.

Подал летом документы на архитектурный, пошел на подготовительные курсы, рисовать гипсовую голову. На курсах никто из преподавателей особо на меня внимания не обращал. К другим абитуриентам подходили, советовали, а ко мне никто не подходил.

Честно скажу, я закомплексовал, решил, что не гожусь в архитекторы, раз даже рисунок не получается. Как раз тогда в Кишинев приезжал мой дядя из Одессы, известный строитель. Он выслушал меня и сказал, чтобы я шел на строительный факультет. Чтобы я не забивал себе голову тем, в чем сам не уверен, а инженеры всегда нужны. В принципе, я ему очень за это благодарен. Я окончил промышленно-гражданское строительство в Политехе, а для архитектора знать основы строительства совсем не лишнее.

Но, как я понимаю, мечта об архитектуре вас не оставила?

Нет, тем более после Политеха я начал работать в архитектурной группе. Я поступил на архитектурный, на вечернее отделение. Все учились на нем 6 лет, но, учитывая, что мне зачли много курсов из Политеха, я стал дипломированным архитектором через три года.

И сразу хлопнули дверью в строительство и открыли дверь в архитектуру?

С несколькими сокурсниками мы открыли проектный кооператив. Время было очень необычное, ну вы помните 90-е годы. Занимались разным. Реставрацией церквей и монастыря. Проектировали католический костел в Рыбнице.

Работая в Рыбнице, невозможно было не контактировать с металлургическим заводом, это же было государство в государстве. Получили заказ на шесть высоток, по тем временам очень современных. Сэндвич панели, большое остекление. Заказ большой, но времена то были бартерные. Мы, конечно, согласились на оплату металлом, а не деньгами. Планы по металлу появились просто захватнические. Мы тогда общались с одним израильтянином, из наших бывших соотечественников. Он втянул нас в беспроигрышный по его словам проект. Вокруг новых территорий в Израиле нужно было строить километры заборов из колючей проволоки. Заборы – это металлический уголок. Нужны тонны, станем миллионерами.

Под этот «контракт» мы добирали еще металла, влезли в кредиты, но контракт не состоялся, израильтянин с нами на связь перестал выходить, а мы остались с металлом. И начались приключения, как в фильмах про лихие 90-е. Уголок мы меняли на вино, вино отправили в Питер, но в дороге выпал сильный осадок и вино не продалось. Купили партию винограда, она замерзла по дороге. Решили вложиться в яблоки, сами выбирали идеальные, отправили в Сургут четыре мехсекции. Яблоки доехали нормально, но в этот же момент в Сургут привезли огромную партию других яблок. Мелких, как яйца, но дешевы-дешевых. Наши яблоки не пошли.

Судя по всему, архитекторы вы были лучше, чем коммерсанты…

Вот и я так решил. Решил, что пора заканчивать с коммерцией и вернуться к тому, что знаю. Открыл индивидуальное предприятие и стал работать самостоятельно.

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И пошли заказы?

Далеко не сразу. Вначале пришлось заниматься, например, рекламными вывесками. Сам их клеил, сам вывешивал. А потом друг познакомил меня с владельцем Aridon-a. Магазины Aridon-a, на «туче», а потом и в городе были первыми большими архитектурными заказами. Через это круг знакомых пошли новые заказы, магазины мехов, тканей и работа пошла…

Заказчики тогда были колоритные, что запомнилось больше всего?

Первый секс-шоп в Кишиневе. Заказчица была Лена, из Новых Анен, без комплексов, если учесть бизнес, которым она занималась. Я творчески тоже в начале разошелся. Цепочка ассоциаций была такая: «Древний Рим. Эпоха разврата. Оттолкнусь от колонны, как центра композиции, а вокруг нее будут три нимфы, понятно, что нимфы будут из кукол для секс-шопа».

На тот момент я кукол еще ни разу не видел, как они выглядят, так что картину себе нафантазировал очень стильную. Остановил меня ее сотрудник, Яков Моисеевич. До этого он работал дирижером и был, как бы это помягче сказать, страшный пошляк. Он меня спросил: «А ты хоть раз видел этих кукол?». Я честно ответил, что нет. И когда видел, понял, что концепцию надо менять.

Перегибов и казусов на том объекте хватило бы для Камеди клаба. То полки я решил устанавливать на фаллосах и это даже Яков Моисеевич забраковал, как «чересчур». То бригада штукатуров оказалась Свидетелями Иеговы и категорически отказались работать на богопротивном объекте, еле уговорил их, что штукатурка на стенах с фаллоимитаторами напрямую не связана. В общем, объект запомнился….

А была ли «точка перелома», когда вместо «толчка» и секс-шопов появились интересные объекты?

Какой-то конкретной «точки» не было. Но, наверное, это целая цепочка интерьеров ресторанов, когда стиль и вкус стали значить больше, чем «побогаче», но «подешевле»…

Какие?

Leonardo da Vinci, Vinoteca, Flying Pig, Tucano, La Roma. Сеть Celentano. Изменились заказчики, подобрался новый круг партнеров, даже в таких частных вопросах, как отделка камнем или кузнечные работы.

А потом прошло еще десятилетие, и 90-е кажутся уже туманным воспоминанием. Разве что вот так, всплывут в случайном разговоре с человеком, который тоже помнит всех, кого я перечислил, и по именам и в лицо.

Ага, нахлынули воспоминания. А что сейчас у архитектора Сергея Чуприна в работе?

Частные дома, квартиры. Интересный объект официально будет открыт 12 октября в Тирасполе. В центре города мы спроектировали стадион. Небольшой, для федерации мини футбола. Это был интересный новый опыт, потому что опыта таких проектов не было, а он должен был при сдаче пройти сертификацию FIFA. Оказалось много «подводной», а точнее подземной работы. Покрытие, подземные коммуникации, соблюдение норм освещенности – задачи были нетривиальные. В планах у заказчика вторая очередь стадиона, надеюсь, ее также доверят нам.

Из больших заказов отмечу еще сеть магазинов BOSCH в Румынии. Предстоит сделать четыре магазина…

BOSCH? А, да. Это же вы переделывали «Коммуналку» на Штефана в магазин, а скорее даже бутик, бытовой техники. Заказчик явно совпадает…

На прощание… Интересно было бы сделать интервью лет через двадцать, чтобы 2020 тоже стал таким легендарным, как лихие 90-е…

Павел ЗИНГАН