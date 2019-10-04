Растут денежные поступления в государственный бюджет

Налоговая служба сообщает о том, что денежные поступления в бюджет выросли.

За прошедший период 2019 года государственный бюджет Молдовы накопил 28,7 миллиарда леев. Это на 1,3 миллиарда леев больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также на 17,8% увеличились накопления в фонд обязательного медицинского страхования, что означает прирост на 3,4 миллиарда леев.

Доходы в государственный бюджет составили 12,8 млрд леев, а в местные бюджеты – 2,8 млрд леев. В бюджет государственного социального страхования за девять месяцев было собрано 9,7 млрд леев, что на 388 млн леев.