Почему знакомые Сергея Кибы, боялись даже в день похорон говорить о его романе с хозяйкой "Порше"

Единственного погибшего в результате жуткого ДТП в четверг похоронили в его родном селе.

Напомним, что жуткая авария произошла 30 сентября в Кишиневе. Автомобиль "Порше", за рулем которого находилась Светлана Унгуряну на бешеной скорости врезался в троллейбус на улице Алба Юлия. В результате пострадали более 20 пассажиров троллейбуса, а Сергей Киба, находившийся в салоне автомобиля, скончался на месте. Сама гражданка Унгуряну сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации БМСП.

Сегодня Сергея похоронили в его родном селе Макарешты Унгенского района.

Родители и сестра мужчины отказались от комментариев. А другие его родственники рассказали, что два года назад он развелся с женой и уехал работать за границу. Четыре месяца назад вернулся на родину и устроился работать на стройке в Кишиневе.

Но самое любопытное, что на вопрос журналистов рассказать о взаимоотношениях Сергея и Светланы, друзья Сергея, работавшие с ним на стройке, категорически отказались отвечать: "дескать, пока жива Светлана, они этого делать не будут - это опасно".

Такое ощущение, что работяг кто-то серьезно запугал, пригрозив неприятностями в случае излишней болтливости. Интересно, кто бы это мог: один из "покровителей" Светлана или представители правоохранительных структур, подчиненные уже новой власти.

ПАВЕЛ МУНТЯН