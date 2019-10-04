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Голыми и голодными не останетесь: Какое имущество не могут забрать судебные приставы в Молдове
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|04.10.2019
Уберечь от представителей закона можно не только нажитое непосильным трудом, но и некоторые виды доходов — подробно рассказываем о чем идет речь.
Наша реальность такова, что «жизнь взаймы» становится необходимостью для большинства. Люди набирают кредитов, сделать это у нас в стране не так уж и трудно, а потом...впадают в панику, когда у порога появляются судебные пристав ,чтобы изъять за долги имущество
Как правило судебное производство над должником заканчивается постановлением об удержании долга из заработной платы. Но в некоторых случаях дело может дойти и до изъятия имущества. Предметом интереса судебного пристава-исполнителя становится имущество, которым фактически пользуется и которым владеет должник вне зависимости от того, кто является его формальным собственником. Тем не менее, определенные вещи не могут забрать даже приставы.
Если так уж вышло, что вы накопил долги и приставы уже стоят у вас за дверью, готовые в любой момент войти и начать описывать имущество, не нужно впадать в отчаяние (уже поздно, как говорится) Наоборот, вы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы представители закона не забрали у вас лишнего.
Итак, запоминайте перечень неприкасаемого имущества, согласно статье 89 Исполнительного кодекса РМ:
Согласно статье 89 Исполнительного кодекса РМ не обращается взыскание на:
- имущество, необходимое должнику и членам его семьи сугубо для личного пользования или использования в быту:
- одежду – на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один зимний и один летний костюм (для мужчин), два летних и два зимних платья или костюма (для женщин), одна шляпа и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для женщин), другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не представляющая ценности;
- обувь, белье, постельные принадлежности, кроме предметов, сделанных из драгоценных материалов, а также предметов, имеющих художественную ценность;
- все детские принадлежности;
- мебель – по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на семью;
- семейные иконы и портреты, обручальные кольца;
- ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или члены его семьи;
- вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности;
- специальные транспортные средства для лиц с ограниченными возможностями и вещи, необходимые лицам с ограниченными возможностями и больным и предназначенные для ухода за ними;
- продукты питания в количестве, необходимом для должника и членов его семьи в течение трех месяцев;
- топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилища семьи в холодное время года;
- семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и посадки, в количестве, необходимом должнику и его семье для личного пользования, если они принадлежат должнику–физическому лицу, деятельность которого не связана с их производством или продажей;
- корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора новых кормов или, в зависимости от обстоятельств, до выгона на пастбища;
- имущество, относящееся к публичной сфере государства или административно-территориальных единиц;
В то же время согласно тому же Исполнительному кодексу приставы не могут посягнуть на определенные доходы.
Речь идет о:
- суммах, выплачиваемых в связи со служебной командировкой, переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, дополнительная плата за работу, связанную с частыми командировками;
- пособиях, выплачиваемых многодетным или одиноким матерям;
- алиментах;
- единовременных пособиях при рождении ребенка и ежемесячных пособиях по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет;
- пособиях на погребение;
- надбавках занятым на работах с тяжелыми или вредными условиями труда;
- выходных пособиях;
- пособиях лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
- пенсиях по случаю потери кормильца, установленной родителю или опекуну (попечителю) на детей;
- адресных компенсациях;
- государственных социальных пособиях.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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