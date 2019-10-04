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Семья
Голыми и голодными не останетесь: Какое имущество не могут забрать судебные приставы в Молдове
04.10.2019

Уберечь от представителей закона можно не только нажитое непосильным трудом, но и некоторые виды доходов — подробно рассказываем о чем идет речь.

Наша реальность такова, что «жизнь взаймы» становится необходимостью для большинства. Люди набирают кредитов, сделать это у нас в стране не так уж и трудно, а потом...впадают в панику, когда у порога появляются судебные пристав ,чтобы изъять за долги имущество

Как правило судебное производство над должником заканчивается постановлением об удержании долга из заработной платы. Но в некоторых случаях дело может дойти и до изъятия имущества. Предметом интереса судебного пристава-исполнителя становится имущество, которым фактически пользуется и которым владеет должник вне зависимости от того, кто является его формальным собственником. Тем не менее, определенные вещи не могут забрать даже приставы.

Если так уж вышло, что вы накопил долги и приставы уже стоят у вас за дверью, готовые в любой момент войти и начать описывать имущество, не нужно впадать в отчаяние (уже поздно, как говорится) Наоборот, вы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы представители закона не забрали у вас лишнего.

Итак, запоминайте перечень неприкасаемого имущества, согласно статье 89 Исполнительного кодекса РМ:

Согласно статье 89 Исполнительного кодекса РМ не обращается взыскание на:

  • имущество, необходимое должнику и членам его семьи сугубо для личного пользования или использования в быту:
  • одежду – на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один зимний и один летний костюм (для мужчин), два летних и два зимних платья или костюма (для женщин), одна шляпа и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для женщин), другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не представляющая ценности;
  • обувь, белье, постельные принадлежности, кроме предметов, сделанных из драгоценных материалов, а также предметов, имеющих художественную ценность;
  • все детские принадлежности;
  • мебель – по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на семью;
  • семейные иконы и портреты, обручальные кольца;
  • ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или члены его семьи;
  • вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности;
  • специальные транспортные средства для лиц с ограниченными возможностями и вещи, необходимые лицам с ограниченными возможностями и больным и предназначенные для ухода за ними;
  • продукты питания в количестве, необходимом для должника и членов его семьи в течение трех месяцев;
  • топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилища семьи в холодное время года;
  • семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и посадки, в количестве, необходимом должнику и его семье для личного пользования, если они принадлежат должнику–физическому лицу, деятельность которого не связана с их производством или продажей;
  • корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора новых кормов или, в зависимости от обстоятельств, до выгона на пастбища;
  • имущество, относящееся к публичной сфере государства или административно-территориальных единиц;

В то же время согласно тому же Исполнительному кодексу приставы не могут посягнуть на определенные доходы.

Речь идет о:

  • суммах, выплачиваемых в связи со служебной командировкой, переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, дополнительная плата за работу, связанную с частыми командировками;
  • пособиях, выплачиваемых многодетным или одиноким матерям;
  • алиментах;
  • единовременных пособиях при рождении ребенка и ежемесячных пособиях по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет;
  • пособиях на погребение;
  • надбавках занятым на работах с тяжелыми или вредными условиями труда;
  • выходных пособиях;
  • пособиях лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
  • пенсиях по случаю потери кормильца, установленной родителю или опекуну (попечителю) на детей;
  • адресных компенсациях;
  • государственных социальных пособиях.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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