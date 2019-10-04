Экс-министра транспорта Юрия Киринчику объявили в розыск

Бывшего министра транспорта Юрия Киринчука объявили в розыск. Суд сектора Чеканы направил запрос в Генинспекторат полиции еще 30 сентября.

Напомним, 16 мая 2019 года Апелляционная палата Кишинева приговорила экс-министра к трем с половиной годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и извлечении выгоды из влияния. На заседании ни Киринчук, ни его адвоката не присутствовали.

Позже в прессе появилась информация, что он выехал из страны.

Тогда в комментарии для TV8 Киринчук отметил, что, “если не добьется справедливости в Молдове, обратится в ЕСПЧ”.

Два года назад стало известно, что Киринчук стал обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал, а позже президентом был подписан указ о его отставке.Суд также ужесточил наказание и бизнесмена, который был соучастником бывшего министра, приговорив предпринимателя к двум годам лишения свободы.