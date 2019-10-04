Более 600 молдаван и румын держали в рабстве на Пиренейском полуострове

Свыше 600 граждан Молдовы и Румынии держали в рабстве на Пиренейском полуострове. Преступная группировка, в которую входили португальцы и испанцы, завлекали людей обещанием высокой зарплаты. На самом же деле, им ничего не платили, содержали в плохих условиях и морили голодом.

Нередко у граждан Молдовы забирали паспорта и выдавали поддельные румынские документы, чтобы формально узаконить их пребывание в стране. Работодатели, на которых трудились молдаване и румыны, платили группировке до полумиллиона евро в месяц, что позволяло ее членам жить в роскоши.

Испанские следователи установили личность 145 из шестисот рабов, но определить местонахождение и освободить удалось только 18 человек. Задержаны 16 членов группировки. Фигурантами уголовного дела также стали пять фирм, на которых работали молдаване и румыны.