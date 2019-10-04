Сатановский посоветовал России готовиться к «войне со всем миром»

Политолог и экономист Евгений Сатановский заявил, что сегодня России противостоит конкурент с колоссальным опытом «развала империй», в связи с чем в долгосрочной перспективе Москве стоит готовиться к еще более враждебным шагам Вашингтона, чем санкции.

Один из ведущих российских экспертов в области политики и экономики Евгений Сатановский прокомментировал в эфире радио «Вести ФМ» ситуацию на международной политической арене, подчеркнув, что последние иллюзии о наличии в «большой игре» каких-либо правил закончились. Специалист не предлагает вести «войну со всем миром», но советует России всерьез готовиться к такому варианту дальнейшего развития событий.

Сатановский объяснил, что санкции, введенные Западом против Москвы, никогда не имели никакого отношения к ситуации на Украине и воссоединению Крыма с Россией. По словам эксперта, отменять эти ограничительные меры никто не собирается, потому что «это долгосрочный проект притапливания РФ в ноль». Политолог подчеркнул, что люди, которые рассчитывали на эффективность этих санкций, теперь раздражены, так как «на этом повороте подрезать Россию не удалось».

Специалист заключил, что сегодня Москве противостоит конкурент с колоссальным опытом «развала империй», и поэтому российскому государству необходимо быть готовым к еще более враждебным шагам со стороны Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее Евгений Сатановский рассказал, как бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин сделали неизбежной «большую европейскую войну», которая может начаться в любой момент по принципу «кто первый моргнет».

Николай Коперник