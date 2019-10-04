О «мужестве» Санду и прагматизме Додона

Призрак бродит по Молдове после выступления президента Игоря Додона в ООН. Этот призрак мутит воду в обществе и за пределами страны, вносит переполох в умы людей. Праволиберальная власть не терпит того, кто стремится считаться с волей народа вести без крайностей уравновешенную внутреннюю и разумную внешнюю политику. Особенно когда речь идет о целостности страны и защите национальной безопасности. Только ПСРМ разделила позицию главы государства, но правые в речи Додона нашли предательство, создали мутную среду в телеящике и обслуживающих их СМИ. Хитрость, коварство, ловкачество – вот что характерно для комментариев «новых демократов» из ACUM.

Чем же задела их речь президента? Начну с того, что многие политологи и аналитики отметили речь Додона в ООН как «историческое событие»: в ней обозначен ряд важных вопросов, сделавших Молдову более открытой.

Вместе с тем наши либеральные ястребы выпустили свои ядовитые стрелы, отметив, что у Додона «не хватило мужества сказать о выводе российских войск из Приднестровья». Впрочем, эта проблема уже набила оскомину, особенно при режиме Плахотнюка, а сегодня продолжается та же демагогическая риторика. Между тем Додоном и нашими партнерами сказано четко и ясно не один раз: приднестровский вопрос, вывод миротворческих сил должен быть решен в условиях особого статуса региона, с учетом суверенитета и целостности страны. Иными словами, речь была не агрессивной, не радикальной, как при прежнем режиме. Наши же ястребы как раз и не хотели этого, такой подход не пришелся им по душе.

Вызывает удивление то, что в этом хороводе солисткой оказалась премьер-министр Майя Санду, которая в свое время говорила, что между ней и Игорем Додоном существует красная линия, переход через которую может создать непредсказуемые последствия. Вот она и пересекла эту линию, и реакция президента актуальна: следить за своими высказываниями.

Но вернемся к проблеме «мужества в политике». Это особое качество, способность проявлять политическую волю, действовать решительно, прагматично в реальных ситуациях. Во все времена мужество необходимо всегда, везде и во всем. И на первом месте – выполнение обязанности защиты Родины от посягательств, направленных на развал государства. Мужественным может быть только зрелый и целостный политик. Только истинный патриот. Мужество идет от разума и осознанности, а не от политических деклараций.

Впрочем, Санду уже проявила свое «мужество» как политик. 19 июля в интервью изданию EurAsia Daily, она сказала, что допускает возможность объединения Молдовы с Румынией. Этого добиваются унионисты, взгляды которых она разделяет. Вот еще одна фраза-шедевр от имени народа: «Значительная часть жителей Молдовы – по опросам около 25 процентов и даже больше - выступает за воссоединение с Румынией, и даже требует (?) этого».

Как вам такое? Впрочем, глава государства никак не отреагировал на такой «мужественный» поступок. Между тем Игорь Додон перед парламентскими выборами осудил унионизм и выступил с инициативой о его запрете на законодательном уровне. Хочется задать главе государства такой вопрос: почему он допускает две линии во внешней политике - одна от МИДЕИ во главе с посредственным чиновником Нику Попеску, вторая официальная - от главы государства? Разве коалицию это не волнует? Тогда зачем и кому она нужна? Только не народу Молдовы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон с трибуны ООН призвал мир обрести мужество для решения актуальных проблем настоящего, взять на себя ответственность за происходящее. Наши либералы у власти очень далеки от такого мужества. И это аукнется всем из-за позиции лидеров ACUM. Впереди нас ждет, мягко говоря, невеселый сценарий: от плохого к худшему. Пора определяться с IQ режима и его способностью управлять государством.

Евгений СОБОР