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Думитру Дьяков уходит с поста председателя фракции ДПМ в парламенте
04.10.2019

Думитру Дьяков уходит с должности председателя фракции Демократической партии в парламенте. Его место займёт лидер демократов Павел Филип. Об этом на сегодняшнем заседании парламента, 4 октября, заявил Думитру Дьяков, передаёт IPN.

Вице-председателем фракции ДПМ станет депутат Думитру Дьяков.

Парламентарий порекомендовал правящей коалиции „готовиться к тому, что у неё будет конструктивная оппозиция”.

Решение о том, чтобы фракцию Демпартии в парламенте возглавил почётный председатель политформирования Думитру Дьяков, было принято в июле. До этого фракцию возглавлял Павел Филип.

Парламентская фракция ДПМ насчитывает 29 депутатов.


 
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