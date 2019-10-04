Игорь Додон: «Медовый месяц закончился, пора спуститься с небес на землю»

Глава государства Игорь Додон призвал правительство взяться за серьезную работу.

С одной стороны, предложенные реформы разработаны на благо людей, и сам президент их всецело поддерживают. Но, с другой стороны, жители Молдовы хотят ощутить на себе результаты смены правительства.

Об этом Игорь Додон заявил в эфире телепередачи на одном из частных каналов страны.

– Люди говорят: реформы – это хорошо, свергли Плахотнюка – тоже хорошо, но дайте нам что-то конкретное, ощутимое. Люди хотят денег: зарплат, пенсий, люди хотят хороших дорог, чтобы в их населенных пунктах были вода и канализация, чтобы тарифы были меньше. Думаю, что в том, что касается этих ожиданий граждан, больших результатов пока нет. И мы должны говорить об этом искренне, – пояснил свою позицию Игорь Додон.

Также президент призвал членов правительства не обижаться на критику, а извлекать из нее важное. ПСРМ, будучи крупнейшей фракцией парламента пока не требует замены тех министров, чья деятельность вызывает массу вопросов.

– Мы критикуем, чтобы они понимали: надо взяться за работу! Если вы можете навести порядок в тех областях, которые я обозначил, – сделайте это! Если не можете – дайте других министров. А если нет подходящих кандидатов – скажите, у нас таковые есть, мы их предложим. “Медовый месяц” закончился. Нужно спуститься с небес на землю, посмотреть, какие проблемы, и четко обозначить их решения, – подчеркнул глава государства Игорь Додон.