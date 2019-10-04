Парламент признал незаконной концессию аэропорта

Парламент признал незаконной концессию Кишиневского аэропорта. Как передает "ИНФОТАГ", соответствующее решение принято в пятницу после презентации на заседании законодательного органа части отчета комиссии по расследованию приватизации и концессии.

Согласно отчету, "процесс передачи в концессию аэропорта происходил с нарушением законодательства, поскольку к конкурсу по отбору концессионера были допущены организации, которых не приглашали к участию".

"Постановления правительства, которые послужили основой для концессии, были приняты с нарушением действующих законодательных норм, поэтому могут считаться недействительными, что должны констатировать судебные органы Молдовы. Отмена соответствующих постановлений правительством не констатирует их недействительность", - говорится в документе.

Кроме того, авторы отчета считают, что контракт концессии аэропорта может быть расторгнут через суд по инициативе одной из заинтересованных сторон, а также в случае невыполнения контрактных обязательств.

"Работа комиссий по проведению конкурса и по мониторингу проходила с многочисленными отклонениями от норм, поэтому должны быть проверены правительством по части своих полномочий, а также следственными органами", - сказано в отчете.

По словам председателя следственной комиссии Игоря Мунтяна, из-за платы в девять евро, которая взимается на модернизацию аэропорта, только в 2018 г. государство потеряло 25 млн. евро, а с учетом всех других сборов сумма увеличивается еще на 56 млн. евро. Он также отметил несостоятельность компаний, которые были признаны победителями конкурса, отметив, что ""Хабаровский аэропорт" на момент 2013 г. был в худшем положении, чем кишиневский, а в отношении "Коломенского завода", на момент участия в конкурсе, было открыто 34 дела в России, что ставило под сомнение его способность обеспечить инвестиции".

Парламент рекомендуют Генеральной прокуратуре провести проверку того, каким образом в приложение постановления правительства в„–321 от 30.05.2013 о передаче в концессию Кишиневского аэропорта была включена плата в девять евро, а также изъять все документы и корреспонденцию, которую вели члены конкурсной комиссии.

Правительству рекомендуется изучить возможность инициировать разбирательство в национальных судебных инстанциях, чтобы признать недействительным контракт концессии.

Полный отчет комиссии с аргументацией обнародован на сайте парламента.