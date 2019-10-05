Криминальная Молдова: политический фарс Усатого

Происходящие в текущем году в Молдове события примечательны не только их скоротечностью и кажущейся непредсказуемостью, но и одним, ускользающим от неискушённого наблюдателя явлением. Речь идёт о сохраняющемся, возможно даже прогрессирующем, глубоком проникновении криминала в молдавскую политику.

Преступный характер павшего под ударами извне и изнутри олигархического режима Плахотнюка сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Однако формировавшаяся с приходом к власти в 2009 году так называемых проевропейских сил криминальная система управления страной не может быть сломлена в одночасье. Она создавалась постепенно, целой прослойкой жаждущих власти и денег лиц, пронизывая все сферы жизнедеятельности Молдовы – экономику, финансы, политику, государственное управление.

В 2016 году Плахотнюк возглавил эту иерархическую структуру с хорошо развитым корневищем, выдавив из неё всех конкурентов. В июне 2019 года молдавский олигарх сбежал в США (оттуда он пишет заунывные послания, в частности, на день независимости Молдовы, об «отобравших у него родину русских»). Но тут же из Румынии в Молдову заехал криминальный «фарс-мажор» (не путать с «форс-мажором») местной политики Ренато Усатый.

К нему следует присмотреться. Долгое время этот персонаж обитал в России, а потом сбежал из неё, порядочно наследив. Не станем расписывать все детали. Они подробно представлены в Интернете (http://www.ng.ru/cis/2019-10-04/5_7693_moldavia.html; http://rucriminal.info/ru/material/1395; https://crimerussia.com/corruption/renato-usatyy-feykomet-iz-dela-polkovnika-zakharchenko/?sphrase_id=1183393). Обозначим только основные вехи.

В середине 2000-х Усатый попадает в «Группу компаний 1520», долгое время незаконно осваивавшей многомиллиардные средства Российских железных дорог (РЖД), в качестве начинающего «решальщика». Замыкался на Андрея Крапивина, Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича. Выполнял разные поручения. От грязных не отказывался, даже наоборот. Когда Маркелов и Ушерович поссорились со скрывшимся в Молдове «черным банкиром» Германом Горбунцовым и решили его наказать, «верный друг» Усатый не мог стоять в стороне.

Но Горбунцов перебрался в Лондон. Дотянуться туда сам Усатый не мог. Обратился за поддержкой к Плахотнюку, тогда они даже публично ладили. Однако организованное ими в Лондоне покушение на Горбунцова 20 марта 2012 года не удалось. Тяжело раненный «чёрный банкир» выжил, началось расследование. Усатый понял, что «влип» и ринулся в молдавскую политику с наворованными у РЖД миллионами долларов.

Так появилась криминальная псевдопророссийская «Наша партия». Ворвавшийся в 2014 году в молдавскую политику «фарс-мажор» Усатый не входил в планы Плахотнюка. К осени 2016 года олигарх выдавил его из Молдовы. Возбудил уголовное дело об организации Усатым покушения на Горбунцова. Плахотнюк знал, как всё было, вместе делали. «Фарс-мажор» испугался. Сбежал обратно в Россию.

Там поначалу у Усатого всё было хорошо. Жалели изгнанника. Сбор им средств на «молдавскую революцию» шёл успешно. От «Нашей партии» Усатый это скрывал. Подкармливал, «чтоб не умерли». Приобретал разную недвижимость. Особое внимание уделял бане с сауной и комнатам отдыха с видеокамерами. Через них, говорят, многие известные люди прошли.

Со временем, однако, стало заметно, что никакой реальной борьбы с Плахотнюком Усатый не ведёт. Всё больше целит по президенту Молдовы Игорю Додону. А когда Плахотнюк в ответ на инициированное Усатым в отношении него в России уголовное дело о покушении на убийство и заочный арест в конце 2017 года ничем не ответил, стало как-то совсем непонятно. Непохоже это на мстительного Плахотнюка. Доверие к «фарс-мажору» в Москве улетучилось. А тут ещё прошлое напомнило о себе. Осенью 2018 года по «делу Захарченко» российскими силовиками задержан Маркелов, Ушерович подан в международный розыск, у Усатого проведены обыски. Он скрывается в Германии.

А теперь самое интересное. Когда свергали Плахотнюка с 7 по 14 июня этого года, Усатый до последнего момента отсиживался в Румынии. Там давно живёт его сестра Вероника, её муж – крупный бизнесмен, а главное – там живут настоящие друзья Ренато Усатого. Через них он держал связь с Плахотнюком. С ними сейчас он «дурит голову» русскоязычным жителям Бельц и партизанскому отряду под названием «Наша партия» во главе с предателем-председателем, разъезжающим по обобранной Плахотнюком Молдове на новеньком роллс-ройсе с мощной охраной непонятно от кого.

Но важно не это. Важно другое – зачем румынским друзьям Усатого двигать его в молдавскую политику? Вывод очевиден – на смену Плахотнюку, прикрываясь антикоррупционной риторикой, разыгрывая очередной спектакль, очередной политический «фарс». Контрабанда, махинации, наркотрафик. Криминальная гавань под названием Молдова осталась бесхозной.

И снится Усатому сон – сидит он на пачках американских долларов в русской бане со своими румынскими друзьями, а на голове у него молдавская корона вместо шапки-ушанки с серпом и молотом…