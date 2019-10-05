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Экономика
Правительство потребует возмещения ущерба, нанесенного приватизацией "Air Moldova"
05.10.2019

Правительство потребует аннулирования контракта на приватизацию компании Air Moldova из-за мошенничества при его подписании, что указывает на относительную недействительность сделки по продаже государственного предприятия. В то же время будет направлено заявление о возмещении ущерба, причиненного невыполнением покупателем договорных обязательств. Соответствующее постановление было одобрено парламентом в пятницу, 4 октября, который принял к сведению отчет и выводы следственной комиссии по оценке порядка подготовки и проведения приватизации Air Moldova, передает IPN.

„Следственная комиссия констатирует, что интересы государства не были защищены при проведении коммерческого конкурса, посредством которого была приватизирована компания Air Moldova, а договор купли-продажи не содержит достаточных положений, которые обеспечили бы достижение объявленных целей. „Форма и содержание договора совершенно неадекватны и непропорциональны для приватизации ведущей авиационной компании Молдовы с оборотом в три миллиона лей. Договор не включает твердые гарантии защиты интересов государства в связи с этой сделкой”, - заявил на пленарном заседании парламента председатель комиссии Игорь Мунтяну.

Согласно утвержденному постановлению, правительство должно расследовать и причины невозврата государственной помощи, предоставленной авиакомпании, в том числе роль органов публичной власти и меры, предпринятые для возмещения или поэтапного возвращения государственной помощи.

Правительство, Генеральная прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией должны сообщить парламенту об исполнении рекомендаций следственной комиссии в течение двух месяцев.

Недавно Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил, что был наложен арест на имущество компании Air Moldova на сумму около 670 млн. леев. Среди арестованного имущества числятся автомобили, недвижимость, а также два самолета. Ранее был наложен еще один арест на уставной капитал компании на сумму 301,6 млн. леев. Таким образом, общая стоимость имущества, арестованного в рамках этого дела, составляет около миллиарда леев.

Air Moldova была продана в октябре прошлого года компании Civil Aviation Group, которая управляет румынской авиакомпанией Blue Air.


 
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