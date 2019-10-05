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Общество
Трое израильтян угодили под арест за то, что оскорбили сотрудника пограничной полиции
05.10.2019

Все началось с желания покурить. Скандал на рейсе Кишинев - Тель-Авив - группа израильтян в составе троих человек была задержана прямо в кишиневском аэропорту. Первопричиной инцидента стало желание одного из улетавших израильтян закурить на борту самолета, ещё до отлета. Командир воздушного корабля, получив сигнал о наличии дыма в туалете, сообщил о нарушении полицейским, которые поднялись на борт, дабы принять меры против нарушителя.

Но всё это переросло в инцидент, в результате которого сотрудники полиции были не только оскорблены, но даже пострадали от попытки физического воздействия на них, сообщает телеканал ProTV.

Сейчас гражданам еврейского государства грозит крупный штраф, а то и тюремный срок - до пяти лет.


 
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