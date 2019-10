Экономика Вино, отмеченное гидом Michelin, представят на Дне вина в центре столицы Уже в эти выходные на площади Великого Национального Собрания пройдет уникальный в своём роде праздник - День вина. В этом году в праздновании Дня вина впервые примет участие компания, отмеченная гидом Michelin - Land Of Basarabia. Несмотря на то, что компания находится на рынке Молдовы всего несколько лет, она уже является одной из самых узнаваемых молдавских марок в Китае — рынке с годовым оборотом в 25 миллионов долларов. Молдавские вина Land of Basarabia пока ещё малоизвестны на местном рынке, но успешно экспортируются в Китай. Виноградники Land of Basarabia находятся в IGP Stefan Voda, винодел компании - известная личность в отрасли - Анатолий Юрко. Сама компания открыта к экспериментам и в этом году посадила 14 сортов винограда, как европейских, так и автохтонных. В 2017 году в китайском городе Гуанчжоу трое приятелей Рудой Евгений, Ганя Игорь и Шадрин Николай открыли ресторан европейской кухни GANEA kitchen fairy tales с молдавскими блюдами и молдавским вином Land of Basarabia в меню. И уже спустя два года работы команда получила признание на местном рынке, получив тарелку Michelin – так создатели этого легендарного гида выделяют некоторые рестораны, которые значатся на их сайте и попадают в каталог. - Я с уверенностью могу сказать, что помимо качества продукции, основой успеха наших вин в Китае является целеустремленность команды. В первый год выхода на китайский рынок, перед тем как приступить к рассказу о нашем вине, мы тратили по несколько часов на то, чтобы объяснить, где находится Молдова и почему мы вообще считаем себя виноделами. Нам открыто говорили, что ничего не выйдет, и советовали купить себе небольшое «зайти на рынок» под флагом чужой страны и пророчили успех. Но нашей задачей было продавать именно молдавское вино – и уже сегодня нам почти не приходится заниматься географическим экскурсом, - рассказал владелец торговой марки Land of Basarabia Игорь Ганя, слова которого цитирует point.md. - Еще, бесспорно, большим подспорьем стало получение нашим рестораном в Гуанчжоу одной из самых престижных ресторанных премий – попадание в гид и тарелка Michelin. И мы уверены, что здесь важную роль сыграло именно наше вино, так как мы изначально поставили правило, что в ресторане будет продаваться только молдавское вино Land of Basarabia – и это сработало! Теперь у нас есть постоянные клиенты не только из Китая, но и Англии, США, Австралии, Германии, Португалии, ведущих бизнес в Китае и приезжающих к нам в ресторан ради молдавских вин и замы, - добавил Игорь Ганя. Следует отметить, что столь высокие результаты были бы невозможны без таланта винодела компании Анатолия Юрко, маэстро виноделия РМ. На площади Великого Национального Собрания состоится бесплатная дегустация вина Land of Basarabia.

