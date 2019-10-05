«Урок для Молдовы» - Северная Македония может стать очередным членом НАТО, об ЕС пока речи и не идет

Хороший пример для наивных евромечтателей. Не секрет, что значительная часть жителей Республики Молдова все еще грезит сладкими евромечтами и процессом евроинтеграции, который они считают "чистым, честным и прозрачным", как слеза младенца. В то же время лишь не самая большая часть из них также одобряет идею вхождения в НАТО - примерно лишь каждый третий из тех, кто "за европейскую интеграцию".

Не особо разбираясь в хитросплетениях мировой геополитики, некоторые из них и вовсе считают ЕС и НАТО тождественными организациями - впрочем, это, как правило, те же люди, которые не могут отличить ООН от ОБСЕ, Словению от Словакии, а порой даже Австрию от Австралии. Мы не станем высмеивать их, просто еще раз подчеркнем - такие люди есть. И они действительно верят, что НАТО - это благотворительная организация, и что она желает всем лишь добра и только добра.

Между тем события последних двух-трех десятков лет показывают следующее - если раньше, затягивая ту или иную страну в НАТО, американцы предоставляли ей бонусы, в том числе и обязательное вхождение в ЕС, с доступом к общеевропейским программам финансирования и перспективой более-менее благополучной жизни их граждан, то после того, как с геополитической арены исчез грозный конкурент СССР, предоставлявший сомневавшимся свою альтернативу (хорошая или плохая - речь не об этом, важно то, что альтернатива БЫЛА), маски оказались сорванными.

Затягивая страну в свою сферу влияния, уже можно даже не гарантировать вхождение в ЕС - можно просто нагло всасывать страну в НАТО, а вместо гарантий предоставлять просто обещания, которые, известное дело, ещё очень долго остаются обещаниями... Два года назад в НАТО была принята Черногория - это случилось в июне 2017-го года, став настоящей пощечиной для простых черногорцев, которых не далее как в 1999-м году все тот же НАТО засыпал бомбами.

Многотысячные протесты людей не помогли - в Черногории есть свой "Плахотнюк", свой американский "сукин сын" Мило Джуканович, который снюхался с Вашингтоном ещё с 90-х годов прошлого века, и с тех пор удерживает власть. Сперва, в 2006-м году, он способствовал отделению Черногории от Сербии по результатам крайне сомнительного референдума, теперь выполнил американский заказ и втянул страну в НАТО. Протесты людей - да кому они интересны, эти люди, когда речь идет о геополитических соображениях и миллионах американских долларов!?

Дождались ли черногорцы хотя бы вступления в ЕС? Спустя два с половиной года после вступления в НАТО - полный штиль в этом вопросе, никаких встреч, переговоров, подписаний, ничего. Если вы считаете иначе - просто откройте гугл и поищите какие-либо новости на эту тему. Попробуйте найти. Черногория в НАТО - это главное, а европейский уровень жизни, высокие зарплаты, это всё подождет, не спешите, дорогие черногорцы.

Теперь та же риторика и подход применяются по отношению к другой экс-югославской республике - Македонии. Недавно македонцев прогнули под требования греков изменить название их страны - и теперь это не Македония, а Северная Македония. Кто угрожает зажатой между Болгарией и Сербией стране - загадка, однако и эту страну также тащат в НАТО - а как же, надо ж куда-то продавать своё старое оружие, не выбрасывать же его в океан, глупость какая! Всегда можно продать его таким, как воюющие украинцы (война на Украине Западу, собственно, затем и нужна), или жаждущим стать "гарантом европейской безопасности" нищим македонцам.

На днях визит в Северную Македонию совершил госсекретарь США Майк Помпео, который оптимистично заявил, что уже до конца года, то есть в течение двух-трех месяцев, Македония станет членом НАТО. К чему такая спешка, и почему этот процесс так торопят, хотя очевидно, что за пару-тройку месяцев нельзя стать страной, готовой к "развитой демократии" (а ведь нас уверяют, что Запад приходит лишь для того, чтобы строить эту "демократию"), Помпео не объяснил. Также он не пояснил, когда наметится и перспектива вхождения в ЕС, но дал возможность премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву унизительно выразить надежду, что, мол, "вслед за НАТО мы, может, вступим и в ЕС", сообщает moldova.europalibera.org. "Может быть, когда-нибудь..."

Все это - красноречивый ответ тем не шибко думающим молдавским гражданам, которые по-прежнему имеют наивность считать, что вступление в ЕС и НАТО - тождественные и неразрывные понятия, которые несут нам лишь свет и "демократию", что можно вступить в ЕС и в то же время остаться в стороне от НАТО. Нет, ребята, можно наоборот - вступить в НАТО и остаться за бортом ЕС, и достаточно покрутить вокруг головой, чтобы убедиться, это не страшилки, а горький чужой опыт. Хотелось бы, чтобы Молдова наконец-то начала учиться на чужом опыте, а не на своем.

А что на самом деле сеет НАТО - мы уже разбирались в начале лета, и демократией там никогда и не пахло.

Дан Дудка