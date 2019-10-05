Марине Таубер разрешили покидать дом с 8:00 до 22:00

|
|
...
|
Главная
Находящаяся под домашним арестом депутат Партии "Шор" Марина Таубер сможет покидать квартиру с 8:00 до 22:00 до 22 октября. В этот день истекает срок предварительного заключения. Решение было принято в отсутствие прокурора, ведущего это дело. Ни Таубер, ни ее адвокат Юлиан Балан не прокомментировали судебное решение.
- Сегодня я комментировать не буду. Мы сделаем дополнительное заявление.
Прокурор Виктория Фуртунэ сказала, что не понимает решение суда, учитывая, что Таубер не привела новых аргументов.
Она добавила, что проанализирует решение суда, а затем решит, следует ли обжаловать его в Кишиневском апелляционном суде.
Марина Таубер проходит по уголовному делу за участие в банковском мошенничестве. 16 сентября с нее, и ее коллеги по партии Ригины Апостоловой, была снята депутатская неприкосновенность по требованию и.о. генпрокурора Думитру Робу.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|