Марине Таубер разрешили покидать дом с 8:00 до 22:00

Находящаяся под домашним арестом депутат Партии "Шор" Марина Таубер сможет покидать квартиру с 8:00 до 22:00 до 22 октября. В этот день истекает срок предварительного заключения. Решение было принято в отсутствие прокурора, ведущего это дело. Ни Таубер, ни ее адвокат Юлиан Балан не прокомментировали судебное решение.

- Сегодня я комментировать не буду. Мы сделаем дополнительное заявление.

- Как вы будете вести избирательную кампанию в этих условиях?

- Я, к сожалению, не могу заниматься избирательной кампанией. Я лишена всех прав. Без комментариев. Мы сделаем заявление позже.

Прокурор Виктория Фуртунэ сказала, что не понимает решение суда, учитывая, что Таубер не привела новых аргументов.

Она добавила, что проанализирует решение суда, а затем решит, следует ли обжаловать его в Кишиневском апелляционном суде.

Марина Таубер проходит по уголовному делу за участие в банковском мошенничестве. 16 сентября с нее, и ее коллеги по партии Ригины Апостоловой, была снята депутатская неприкосновенность по требованию и.о. генпрокурора Думитру Робу.