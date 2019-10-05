«Христос вошел в Иерусалим на осле, а на Ренато Усатом вошел в парламент Плахотнюк»

Зачем лидер «Нашей Партии» говорит, что его снимут с выборов, и почему он не хочет лететь в Россию. Вчера мне сообщили, что господин Усатый назвал меня послом. Я даже сконфузился! Неужели завязал курить кизык, человеком хочет стать?

Проверил. Ан, нет. Оказывается, он назвал меня не послом, а ослом.

Целую прессуху созвал. И так 5 лет. На словах борется с Плахотнюком, на деле мочит ПСРМ!

Вот бы Плахотнюка хоть раз назвал индюком, конем, ослом! Или слабо? Или генпрокурор не поймет?

Насчет осла, так он по умнее тебя будет, Ренато Георгиевич.

Вы не прошли в парламент в 2014, не стали президентом, не прошли в парламент и в 2018. Сдали город Плахотнюку в 2018. Не уверен, что станете мэром в 2019. Вас ищет российская прокуратура. У вас уголовные дела и в Молдове.

Ну и кто после этого осел?

Но вы поймите меня правильно. Я вас с ослом сравнить не могу. Ибо Христос вошел в Иерусалим на осле. А на тебе, Ренато, вошел в парламент только Плахотнюк. Он как оседлал тебя в 2010, так и едет на тебе по сей день.

Могу сравнить тебя только с тюленем. Он тоже имеет 300 кг живого веса, выступает в цирке, пресмыкается перед дрессировщиком... и вечно шумит. А рыбку дашь - заткнется.

P.S. Ренато, ты говоришь, что тебя с выборов снимут. Под жертву косишь, рейтинг видимо падает. А давай поспорим, что не снимут? Что, слабо? На что хочешь!

И еще. Ты говоришь у тебя в России нет уголовных дел? Что ты не вор. А давай вместе слетаем, на Красную площадь посмотрим?

БОГДАН ЦЫРДЯ