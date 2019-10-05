В лесах России нашли молдаванина, пропавшего 4 года назад: Я не хочу домой, что там делать, вино пить?

Анатолий Усик намеренно не выходил на связь с родными, за четыре года, что он числился пропавшим, у него родилось шесть внучек и внук, а жена стала инвалидом.

66-летнего гражданина Молдовы Анатолия Усика, который четыре года назад уехал на заработки в Нижегородскую область и бесследно исчез, нашли, сообщает "Репортер НН".

В 2015 году наш соотечественник, житель Комрата, уехал в Россию, чтобы заработать денег. В Россию Анатолий отправлялся не один, а вместе с соотечественниками. Однако, когда начальство обмануло работников и не заплатило деньги, все друзья Анатолия вернулись на родину, а сам он по каким-то причинам бесследно исчез.

Как рассказала жена Анатолия, муж поначалу выходил с ней на связь по телефону начальника, а после перестал звонить. Женщина даже не знала, чем в чужой стране занимается ее супруг. Она лишь могла предположить, что он не хотел возвращаться домой без денег, а потому остался, чтобы найти новую работу. Но время шло, а от Анатолия не было никаких вестей. Тогда женщина решила обратиться в полицию. Там ее заверили, что, как только что-то станет известно, ей сообщат. Но ни через день, ни через месяц, ни даже через четыре года новых данных не появилось.

За время отсутствия Анатолия в его семье произошло много радостных и печальных перемен: у мужчины родилось пять внучек и внук, а его супруга попала в аварию, после которой оказалась в инвалидном кресле. Совсем отчаявшись найти любимого мужчину, женщина обратилась за помощью к нижегородским поисковикам - в отряд "Волонтер". И в конце сентября к делу подключились добровольцы. Удивительно, но волонтерам потребовалась всего неделя для того, чтобы установить местоположение Усика. Как оказалось, он остался в Нижегородской области, где обзавелся собственным хозяйством: выращивает породистых свиней, ходит за грибами и в целом не жалуется на жизнь. Возвращаться домой, к жене, детям и внукам Анатолий совершенно не спешит.

Выяснилось, что Анатолий намеренно не выходил на связь с родными, потому что в его новой жизни его все устраивает.

- Нормально живу. За грибами в лес хожу. Табака вот насадил, два сорта у меня, так что самосадом себя обеспечил. Ну и поросята у меня здесь тоже. В прошлом году было почти сто штук. В этом поменьше, всего 25. Кормлю, ухаживаю. Я уж почти четыре года здесь живу. Все нормально у меня. Если бы хотел вернуться, давно бы пошел в полицию и сдался. Да нечего там в Молдавии делать, - поделился Анатолий.

Волонтеры связались с женой Анатолия и дали ей поговорить с мужем. Однако с супругой и матерью своих детей мужчина был довольно холоден. На предложение вернуться на родину, где его ждет спокойная старость в кругу семьи, мужчина отреагировал без энтузиазма:

- А что там делать? Вино пить?

А на высказывание жены о том, что все сбились с ног в поисках, и вовсе спросил, зачем его вообще искали.

Как рассказал руководитель ПСО Сергей Шухрин. в ближайшее время поисковики свяжутся с визовой службой, чтобы все-таки отправить мужчину на родину - хотя бы повидать родных и познакомиться с маленькими внучками и внуком, которые появились на свет уже после его пропажи. А что будет дальше, покажет время.

ЛИДИЯ ТКАЧ