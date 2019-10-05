Корнелиу Чуря: На будущих президентских выборах есть только один серьезный кандидат!

В эфире передачи «Дело принципа» на канале Accent TV политический обозреватель Корнелиу Чуря оценил перспективы кандидатов на президентских выборах 2020 года.

По мнению политолога, действующий Президент Молдовы Игорь Додон является наиболее серьезным кандидатом на победу:

"Я чувствую по господину Додону, что эта тема является для него ключевой. По моему – это единственный политик, который серьезно этим занимается. Тот факт, что он смог пробиться на Запад – сейчас он даже чаще бывает на Западе, чем в России – говорит о том, что для него приоритетна победа на выборах. По- моему, это единственный политик, который серьезно занимается этим вопросом. Мне кажется, что он является реальным кандидатом на победу вновь".

Также, Корнелиу Чуря высказал свое мнение по другим возможным кандидатам на пост президента.

"Конечно же, это Майя Санду. Но здесь, опять же, большая проблема эффективности нашего правительства и, поэтому, шансы Майи Санду уменьшаются по сравнению с 2016 годом. Тогда она шла из оппозиции, она была политиком, который вызывал удивление и восхищение, но сейчас, скорее, присутствует разочарование.

Ну а остальные лидеры, мы их видим в Кишиневе, это унионистские лидеры. У Демократической партии традиционно интерес к президентским выборам меньше. Так же как и к местным выборам в Кишиневе.

Поэтому, фактически, есть только один серьезный кандидат – Игорь Додон. Ну и кандидат правых, который может составить ему конкуренцию во втором туре, но без особых шансов", - сказал в заключении политолог.