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Общество
В День вина дождя в Кишиневе не ожидается. Погода в праздник...
05.10.2019

В воскресенье жители и гости столицы продолжат празднование Дня вина – погода народным гуляньям не помешает.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 6 октября, характер погоды в республике существенно не изменится. День обещает быть прохладным и без осадков. Атмосферное давление – в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах республики в ночные часы термометры покажут от +4 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+13 градусов Цельсия. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

В центральной части страны и Кишиневе ночью также будет достаточно холодно – от +5 до +8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+14 градусов. День будет пасмурным, но народным гуляньям на площади это не помешает – по прогнозам синоптиков, осадки вероятны только в понедельник.

На юге Молдовы также будет пасмурно и прохладно. Днем термометры покажут от +12 до +15 градусов, ночью температура опустится до +6…+9 градусов Цельсия.

В последующие сутки еще похолодает, дожди вероятны на всей территории республики. Начиная с понедельника, будет действовать желтый код метеоопасности в связи с ночными заморозками.


 
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