Главная Десятки тысяч туристов прибыли в Молдову на традиционный День вина Столичный аэропорт и другие КПП переполнены: Национальный день вина привлек десятки тысяч туристов. Огромные очереди образовались на контрольно-пропускных пунктах. Только за последние 24 часа было зарегистрировано более 53 тысяч пересечений границы, из которых более 26 тысяч пришлись на долю иностранных граждан. Самыми загруженными оказались следующие пункты пересечения границы: КПП «Леушены» – 9 821 пересечение; КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 530 пересечений; КПП «Скулень» – 6 076 пересечений; КПП «Атаки» – 5 353 пересечения; КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 734 пересечения. По словам сотрудников Пограничной полиции, в пятницу вечером менее чем за 20 минут в столичном аэропорту приземлились 5 самолетов, доставивших в Кишинев более 900 пассажиров. По традиции, пассажиров ждал тёплый приём и бутылка молдавского вина в подарок, сообщает tv8.md.

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