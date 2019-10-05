Срочно! Опасность в Кишиневе: Подозрительные мужчины пытаются обманом отбирать маленьких детей у матерей прямо на улице!

КК счастью, малышку удалось спасти (Фото: vestnik.az).

Едва не похитили четырехлетнюю девочку средь бела, но благодаря бдительности прохожего беды не произошло.

Житель Кишинева Владимир Пинин в соцсетях рассказал об истории, которая произошла 4 октября и едва не закончилась трагедией:

"Во второй половине дня, я стал очевидцем такой картины. Молодую девушку с маленькой дочкой остановила пожилая бабушка и попросила женщину помочь поднять тяжелые кульки до 3 этажа своего подъезда. И тут красиво, опрятно одетый парень говорит, мол, погляжу за вашей дочуркой, типа, сам бы помог, но проблемы со спиной... Что лично меня уже насторожило, ведь молодой парень мог сам помочь старушке. Только девушка соглашается и заходит в тот самый подъезд с кульками и бабушкой, я подхожу на достаточно близкое расстояние к парню и девочке, но так, чтобы не попасть ему в поле зрения и он ей говорит: "Давай мы подшутим над мамой и напугаем её из за угла дома!" Берёт девочку за руку и ведет за угол этого дома, буквально метров 10 и тут я быстрым шагом наперерез направляюсь к углу дома, а там чёрный "Mercedes" и там ещё двое. Один сидит за рулём, а другой, когда видит девочку с подельником, открывает заднюю дверь ,а сам садится на пассажирское сидение. Тут я понимаю, что должен что то делать и очень срочно. В общем, я подбегаю к машине и что есть силы хлопаю дверь ногой. Вырываю девочку из рук парня, и кричу во весь голос: "это моя дочь!"

В это момент парень, не раздумывая, прыгает в машину и они мгновенно скрываются. Я немедля беру девочку на руки, бегом в тот самый подъезд к её маме в надежде поймать хотя бы эту бабушку. Но как раз мама девочки вышла и я, не теряя времени, спросил, на какой этаж она занесла ее вещи. Но не тут то было: бабушка попросила помочь лишь до лифта и, когда она села в лифт, мама девочки дальше не поехала с ней и, оказалось, что этот дом имеет 2 входа. Злоумышленники по плану должны были просто с другой стороны забрать бабушку и снятся с места происшествия.

К сожалению, из-за шока мне не удалось запомнить номер машины, но парни были в возрасте 25-30 лет и очень ухоженные и воспитанные, достаточного крепкого телосложения. Двое из них с бородой, похожи на спортсменов , третий - высокий с щетиной. Единственная примета - у одного татуировка на левой руке, разглядеть не удалось. Сам автомобиль Mercedes в очень хорошем состоянии, затонированный.

Берегите своих деток! Я не представляю как мне было бы сейчас на душе, если бы я не предпринял никаких действий и была бы похищена четырехлетняя малютка! Очень прошу родителей, ни в коем случае не оставляйте своих детей без присмотра ни на секунду!"

ЛИДИЯ ТКАЧ