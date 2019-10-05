Скандал вокруг Кишиневского аэропорта:Нат Ротшильд пожаловался Игорю Додону на политическое давление со стороны молдавских властей

Компания, взявшая в концессию Международный кишиневский аэропорт, проинформировала президента о существовании тяжбы.

Перед угрозой утраты контроля над Международным кишиневским аэропортом незадачливый новый концессионер Нат Ротшильд пожаловался президенту Додону на политическое давление со стороны молдавских властей, сообщает eNews со ссылкой на агентство Agora

Компания NR Investments Ltd, владеющая фирмой Komaksavia Airport Invest Ltd, которой, в свою очередь, принадлежат 95% акций Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный кишиневский аэропорт, проинформировала президента Игоря Додона о существовании тяжбы, касающейся концессии аэропорта, а также о намерении обратиться в арбитражную инстанцию для гарантирования неприкосновенности инвестиций под защитой международного права.

Ссылаясь на ст.10 двустороннего соглашения об инвестициях, ратифицированного Республикой Молдова и Кипром в 2007 году, компания указывает, что данное соглашение «гарантирует взаимное продвижение инвестиций субъектов обеих юрисдикций».

В связи с этим компания «приглашает» молдавские власти к взаимоприемлемому арбитражу «по данному диспуту между Республикой Молдова и держателем концессии аэропорта». В противном случае, говорится в распространенном компанией пресс-релизе, спор будет решаться в судебном порядке.

eNews напоминает, что, участвуя в одной из недавних телепередач, глава специальной парламентской комиссии по концессии и приватизации публичной собственности Игорь Мунтяну пояснил позицию властей в связи с претензиями Ротшильда на кишиневский аэропорт.

«Ротшильд купил компанию в офшоре, на Кипре, и после этого попытался навязать свою точку зрения о том, что у него есть права на договор, заключенный с Avia Invest. На самом деле этого произойти не могло, так как любое изменение в уставном капитале и среди учредителей Avia Invest производится с согласия Республики Молдова, потому что таково одно из условий договора. Любое изменение или передача происходит только с предварительного согласия правительства. Этого не произошло»,– пояснил председатель специальной парламентской комиссии.

Передавая хронологию событий, он напомнил, что «Ротшильд приехал, чтобы провести переговоры с молдавскими властями с позиции силы, и это ему не позволили.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ