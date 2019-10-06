Илан Шор вернулся в Молдову

Участники предвыборной кампании в местные органы власти совершают необычные поступки и делают неординарные заявления.

Как и ожидалось, в октябре, накануне местных выборов, общественно-политическая жизнь в Молдове забурлила как молодое вино. Избирателям не приходится скучать, так как кандидаты, словно перебрав веселящего тулбурела, прибегают к экстравагантным способам привлечь к себе внимание. Они делают резкие заявление, совершают эскапады, обещают несбыточное. Судя по всему к гонкам «лошадки» готовились основательно. Конечно, с прицелом удивить и себя, и других.

Казус Нэстасе

Андрей Нэстасе, лидер партии «Достоинство и Правда», один из главных фаворитов большой битвы за Кишинев, доказал верность принципам, заключенным в названии его политформирования. Когда Нэстасе представил свою декларацию о доходах, стало ясно, что именно он вкладывает в такое понятие как Достоинство и чем для него является Правда.

В 2017-2018 годах Нэстасе фактически ничего не заработал и находился на содержании жены и детей, проживающих в Германии. Типичная молдавская история: многие мужчины в селах живут за счет переводов от жен. Известен случай, когда жена не только работала, но и сожительствовала с пожилым итальянцем, лишь бы купить своему мужу грузовик, о котором тот мечтал.

Андрей Нэстасе, как и подобает настоящему молдавскому политику, приобрел себе джип почти за 42 тыс. евро, чтобы быть не хуже других и приезжать на встречи с избирателями не на несвежем «мерсе», а новеньком джипе Volvo XC90. Нет сомнения, граждане оценят вклад Нэстасе в молдавскую политику и его современное прочтение таких основополагающих принципов бытия, как Достоинство и Правда.

Рояль в кустах

Конечно, Volvo XC90 Андрея Нэстасе выглядит жалким воробушком рядом с Rolls-Royce Cullinan Ренато Усатого, ворвавшегося в молдавскую политику с заимствованной у Сергея Бодрова максимы из кинофильма «Брат» - «сила в правде».

После того, как социальные сети затрясло от негодования и догадок по поводу приобретения загадочным человеком, похожим на Ренато Усатого, гранд-авто, политик честно признался. Да, это он - владелец шикарного автомобиля за 341 852 евро без НДС. Как можно эффективно руководить северной столицей (лидер «Нашей партии» является кандидатом в примары Бельц), если тебе не помогает в этом сложном деле «железный конь» с благородной родословной? В конце концов чем Усатый хуже Шора, Филата или Плахотнюка, у которых было по несколько дорогущих авто и даже коллекционный пианино за 131 тысячу евро?

Мелочь на бензин

Остальные кандидаты в мэры молдавских городов не могут сравниться с размахом лидера «Нашей партии», но и многие из них имеют недешевые автомобили, по нескольку квартир, шикарные особняки и немало других ценных активов, «нажитых непосильным трудом» и записанных на родственников или доверенных лиц.

Любопытную декларацию представил, например, кандидат в примары Кишинева от Европейской левой партии Виталий Возной. В документе Возной указал скромный заработок от дидактической и научной деятельности в 5600 лей. Но у кандидата есть две квартиры, гараж и целая коллекция автомобилей (Ford Escort 1992 года, оцененный в 48 тысяч лей, Mercedes 1986 года за 23 тысячи лей и Volvo S60 2005 года за 203 тысячи лей). И невольно возникает вопрос: на бензин и содержание гаража заработанного хватает?

Сказки про белого бычка

По большому счету, кандидаты в местные органы власти не могут удивить жителей самой бедной страны Европы своими «честными» декларациями о доходах. Любой гость молдавской столицы с начала 2000 года мог увидеть на улицах города такие же автомобили, как в Берлине и Париже, а на окраинах Кишинева - царские дворцы и виллы. В последние годы только и разговоров о местном «Белом доме», принадлежащем беглому олигарху. Поэтому конкуренты на выборах и политики стремятся заявить нечто из ряда вон выходящее.

Например, Валерий Мунтяну, кандидат от Союза спасения Бессарабии на должность столичного примара, известный тем, что, будучи министром окружающей среды, хотел отдать полстраны в концессию американской фирме по сланцевым разработкам, выступил с угрозой. Он пообещал, что отправит за Днестр «всю кремлевскую агентуру, которая проникла повсюду при поддержке ПСРМ-ACUM».

Беспокоит Мунтяну и судьба реки Бык. Кандидат утверждает, что кроме него никто не в состоянии справится с Бычком. И план очистки был создан еще тогда, когда он был министром окружающей среды. Но вот помешали реализовать проект некие люди из ДПМ, то есть партнеры бывшего либерала по правящей коалиции. Они голосовали за назначение Мунтяну министром и одновременно мешали ему сделать воду в реке Бык как слеза.

Урок собаки по кличке Дюк

Поразить жителей молдавской столице решил и кандидат от Румынской народной партии Влад Цуркану. Он заявил, что в качестве примара будет интересоваться приоритетами кишиневцев, а не принимать решения у них за спиной. И для этого Цуркану будет «проводить опросы через интернет или государственные предприятия и учреждения».

Выходит, что собравшись возглавить городское хозяйство, представитель РНП не удосужился предварительно выяснить, что же нужно жителям столицы? И четыре года Влад будет изучать «интересы людей». К сожалению, кандидат совсем не учел, что кишиневцы – это не жители американского городка из Миннесоты, избравшие мэром собаку по кличке Дюк.

У столицы масса проблем. Достаточно лишь разок хватить грудью воздух городских улиц. Конечно, у Влада Цуркану не такой нюх, как у американского собачки по имени Дюк. Но о кишиневском зловонии почитать-то можно было?

Аполитично рассуждаете…

Удивительной была и презентация кандидата на должность столичного градоначальника от «Нашей партии» экс-прокурора Кишинева Ивана Дьякова.

В начале мероприятия лидер формирования Ренато Усатый заявил, что «Кишиневу нужен врач, который спасет город от раковой опухоли, которая пустила метастазы во все муниципальные предприятия». И сразу возник вопрос: если нужен врач, то почему выдвигается прокурор? Конечно, бывает, что врач превращается в прокурора и наоборот.

Затем слово взял Иван Дьяков. Он всех огорошил, сказав, что «Я заявляю сразу - я аполитичен. Я не собираюсь делать политику». Ну и зачем, спрашивается Ренато Усатому такой кандидат, который все заслуги хочет приписать себе, а неудачи - «Нашей партии?» Кажется, Иван Дьяков теперь войдет в книгу рекордов Гиннеса мировой политики. Он будет первым одновременно и партийным, и независимым кандидатом.

«Бродячий пес» и его спаситель

Конечно, все эти заявления разных политиков, приведенные выше, лишь милая, безобидная чушь по сравнению с высказываниями настоящих мужчин, которые любят ударить глаголом так, чтобы их конкурент моментально пал в неравном бою с гигантом мысли и слова. Бывший боксер и депутат-беглец из блока ACUM Октавиан Цыку сравнил экс-мэра столицы Дорина Киртоакэ, тоже кандидата, с «бродячим псом».

«У г-на Дорина Киртоакэ около 400 дел, и благодарите блок ACUM, который вывел вас из этой ипостаси, иначе вы и сейчас ходили бы как бродячий пес по судам», - заявил Цыку. Кроме явно оскорбительного по форме и содержанию сравнения, депутат-беглец нанес сокрушительный удар по бывшим коллегам из блока ACUM. Выходит, что у Киртоакэ сотни уголовных дел, а блок ACUM отмазал бывшего мэра, любителя пьянок в гаражах под музыку группы Любэ, от заслуженной тюрьмы. Ай да Октавиан, ай да мастер уложить одним ударом и врагов, и друзей, и… самого себя.

«В рожу захотел?»

Отличился крепкими выражениями на теледебатах и кандидат в столичные градоначальники от партии «Шор» Валерий Клименко. Его разозлил вопрос ведущей, поинтересовавшейся, как он будет общаться с избирателями, если не знает румынского языка.

Клименко аргументировал свою позицию примером Илана Шора, который тоже не очень-то знает «государственную мову», но превратил Оргеев в европейский город. Ведущая стала перебивать пламенную речь Клименко, и он решил уйти с дебатов, назвав все происходящее «балаганом». А когда один из участников «балагана» сделал ему замечание, кандидат партии «Шор» подошел поближе к противнику и, багровея лицом, прямо спросил: «В рожу захотел?».

Но дальше угроз дело не пошло, и слава Богу! Политики в разных странах, особенно у соседей на Украине, частенько пускают в ход кулаки, чтобы убедить всех в своей правоте. «О времена, о нравы!».

Илан Шор вернулся

Однако, как обычно, всех переплюнул известный молдавский политик-антигерой Илан Шор. И удивил так удивил.

Еще месяц назад однопартийцы Шора объявили, что он скоро вернется в страну. И предстанет перед публикой как гордый орел. Бывший мэр Оргеева честен, никого не боится, и ему есть что предложить гражданам Молдовы, истосковавшимся по человеку, который «сделал себя сам».

Илан Шор вернулся в Молдову. И выбрал для явления народу почти мистическую форму. Теперь от Оргеева до Кишинева и в других местах, где баллотируются кандидаты от партии «Шор», осужденный на 9,5 лет тюрьмы бизнесмен смотрит на жителей страны с ярких панно. Все тот же красный галстук, и все та же непоколебимая уверенность в себе и в могуществе туго набитого золотыми монетами кошелька!

Он улетел, но обещал вернуться, как знаменитый Карлсон, который живет на крыше. Теперь Илан Шор среди нас, агитирует и вселяет уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в завтрашнем дне для кого? Для Илана Шора. И уверенность для граждан Молдовы в том, что в этой маленькой и такой бедной стране может случиться всякое. Надо только верить политикам и их словам. А остальное значения не имеет.

Сергей ТКАЧ