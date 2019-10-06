Эксперт рассказал, какие сюрпризы готовят евро и доллар в октябре

Молдавский лей укрепился по отношению к евро и доллару: в октябре эта тенденция сохранится.

В Молдове значительная часть населения живет за счет денежных переводов из-за рубежа, которые поступают в иностранной валюте. Поэтому вопрос относительно прогноза курсов валют далеко не праздный. От того, как поведет себя молдавский лей по отношению к евро и доллару зависит бюджет многих семей.

Так вот, по мнению экспертов, в октябре молдавский лей продолжит теснить евро и доллар.

- После стабилизации в августе, в сентябре лей, как и в июле, вернулся к своему укреплению, и продолжения этой тенденции мы ожидаем и в октябре, - заявил в комментарии для Sputnik Молдовы старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его мнению, поведение отдельных валют к лею, в частности доллара и евро, во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке. А по прогнозам экспертов, падение евро на мировых рынках продолжится.

- В результате, к лею подешевеют обе иностранные валюты, при этом евро - заметнее. К концу октября официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,5-17,8 лея, евро может оказаться в границах 18,9-19,2 лея, - отметил Иосуб.

Судя по данным Нацбанка, за первый месяц осени доллар подешевел по отношению к молдавскому лею с 17,8322 до 17,7335 (- 0,6%), вернувшись к уровням начала августа и отыграв назад весь рост последнего летнего месяца. При этом с начала года он подорожал на 3,4%.

В тоже время единая европейская валюта за сентябрь потеряла 1,8%, подешевев с 19,7482 до 19,3959 леев. А с начала года евро ушел в минус к лею на 0,6%.

По мнению аналитика, более быстрое падение европейской валюты к лею связано с ее снижением на мировом валютном рынке.

Что касается вопроса, в чем хранить сбережения, то тут мнения молдавских чиновников и аналитиков расходятся. Чиновники советуют держать свои сбережения в молдавских леях, в то время как экономические эксперты рекомендуют придерживаться «золотого» правила – хранить деньги в разных валютных корзинах.