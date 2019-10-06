Суд - Андрею Нэстасе: Штефан Великий тебе больше не союзник

Кажется Стефан Богданович не сможет добавить рейтинга Андрею Андревичу. Так решил суд в Кишиневе, который обязал кандидата на пост примара молдавской столицы от блока ACUM, лидера партии Платформа DA Андрея Нэстасе уничтожить 60 тысяч электоральных листовок.

Дело в том, что на этой макулатуре напечатана фотография Нэстасе на фоне здания городской администрации и портрета Штефана Великого.

Также инстанция постановила, чтобы Нэстасе удалил изображение подобных листовок со своей страницы в соцсети Facebook и воздержался во время избирательной кампании от использования изображений с историческими личностями.

О решении суда написал на своей странице в Facebook другой кандидат на пост примара Кишинева – бывший сподвижник Михая Гимпу, а сейчас выдвиженец от Союза спасения Бессарабии Валериу Мунтяну.

Нэстасе в прямом эфире на своей странице в соцсети, комментируя это решение, заявил, что в период электоральной кампании занимается не всем.

– Но я беру ответственность, так как работаю в команде, за любую ошибку. Готов ответить согласно закону и постановлению суда за ошибки, которые совершены в команде, - отметил Нэстасе, которого цитирует Sputnik.