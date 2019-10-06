На Площади великого национального собрания во всю отмечают День вина

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Общество
Тысячи человек собрались на Площади великого национального собрания, где отмечают День вина. Свою продукцию представляют 68 винодельческих компаний.
На празднование Национального Дня вина в Кишиневе приехали люди со всей республики. "Вот купил бутылку вина у нового производителя. Очень вкусное. Взял полусладкое. Одним словом: праздник удался".
"Я приехал с севера Молдовы, Флорештского района. С огромным удовольствием приехал, чтобы отпраздновать День вина здесь, в центре столицы". "За нас, молдаван, за нашу страну, будем здоровы. За процветание. Долгие лета, как говорится. Будьте здоровы!"
"Пришел потому, что люблю музыку. А тут концерт. Там где веселье, там и концерт". Многие туристы признались, что приехали в Молдову специально на праздник. "Приехал попробовать вино. То, что уже попробовал, очень вкусное. Побывал не нескольких винодельнях".
"Изысканный вкус у ваших вин. Этот фестиваль должен продолжаться не два дня, а месяц. Молдавские вино должно попробовать как можно больше людей."
Вино сближает - говорят туристы. Уже после нескольких бокалов, они быстро выучили несколько слов по-румынски. Приз лучшему виноделу получило предприятие "Боставан". Его продукция известна по всему миру.
"Секрет хорошего вина прост. В первую очередь, много труда при выращивании винограда и четкое соблюдение технологий при производстве вина", - сказал владелец компании "Боставан" Виктор Бостан. Многие винодельческие предприятия представили новые продукты.
"У нас есть рарэ нягрэ - это новое вино, два года выдержки в дубовых бочках. Открыли новую бочку "Лупи" и "Саперави". Можем удовлетворить самые разные вкусы потребителей", - сказала директор по продажам компании Gitana Winery Лилия Дулгер.
"Есть вино из французского сорта винограда, он очень хорошо прижился в Аргентине. Для наших клиентов мы создали гамму из сортов винограда трех стран. Хочется порадовать чем-то новым", - сказал коммерческий директор Vinăria din Vale Адриан Давидеску.
"Рады, что культура потребления пользуется все большим спросом. Люди уже разбираются в винах, могут их отличить", - директор по маркетингу компании Rădăcini Елена Упорова.
Праздник организован Национальным офисом винограда и вина.
"Здесь на площади представлено до двух с половиной тысяч названий вин наших предприятий", - сказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.
В этом году снова можно было приобрести книжечку дегустатора стоимостью 250 леев, которая действительная на два дня фестиваля. "В пакет входят 12 талонов. У каждого производителя можно выбрать 12 вин для дегустации".
После дегустации вина пришедшие пустились в пляс.
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