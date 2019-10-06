На Площади великого национального собрания во всю отмечают День вина

Тысячи человек собрались на Площади великого национального собрания, где отмечают День вина. Свою продукцию представляют 68 винодельческих компаний.

На празднование Национального Дня вина в Кишиневе приехали люди со всей республики. "Вот купил бутылку вина у нового производителя. Очень вкусное. Взял полусладкое. Одним словом: праздник удался".

"Я приехал с севера Молдовы, Флорештского района. С огромным удовольствием приехал, чтобы отпраздновать День вина здесь, в центре столицы". "За нас, молдаван, за нашу страну, будем здоровы. За процветание. Долгие лета, как говорится. Будьте здоровы!"

"Пришел потому, что люблю музыку. А тут концерт. Там где веселье, там и концерт". Многие туристы признались, что приехали в Молдову специально на праздник. "Приехал попробовать вино. То, что уже попробовал, очень вкусное. Побывал не нескольких винодельнях".

"Изысканный вкус у ваших вин. Этот фестиваль должен продолжаться не два дня, а месяц. Молдавские вино должно попробовать как можно больше людей."

Вино сближает - говорят туристы. Уже после нескольких бокалов, они быстро выучили несколько слов по-румынски. Приз лучшему виноделу получило предприятие "Боставан". Его продукция известна по всему миру.

"Секрет хорошего вина прост. В первую очередь, много труда при выращивании винограда и четкое соблюдение технологий при производстве вина", - сказал владелец компании "Боставан" Виктор Бостан. Многие винодельческие предприятия представили новые продукты.

"У нас есть рарэ нягрэ - это новое вино, два года выдержки в дубовых бочках. Открыли новую бочку "Лупи" и "Саперави". Можем удовлетворить самые разные вкусы потребителей", - сказала директор по продажам компании Gitana Winery Лилия Дулгер.

"Есть вино из французского сорта винограда, он очень хорошо прижился в Аргентине. Для наших клиентов мы создали гамму из сортов винограда трех стран. Хочется порадовать чем-то новым", - сказал коммерческий директор Vinăria din Vale Адриан Давидеску.

"Рады, что культура потребления пользуется все большим спросом. Люди уже разбираются в винах, могут их отличить", - директор по маркетингу компании Rădăcini Елена Упорова.

Праздник организован Национальным офисом винограда и вина.

"Здесь на площади представлено до двух с половиной тысяч названий вин наших предприятий", - сказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

В этом году снова можно было приобрести книжечку дегустатора стоимостью 250 леев, которая действительная на два дня фестиваля. "В пакет входят 12 талонов. У каждого производителя можно выбрать 12 вин для дегустации".

После дегустации вина пришедшие пустились в пляс.