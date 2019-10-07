Валерий Леонтьев шокировал прямыми волосами

Раскрыта "главная тайна" известного певца.

Визитной карточкой Валерия Леонтьева всегда была его густая и кудрявая шевелюра. Он всегда оставался верен своему экстравагантному образу.

Валерий Леонтьев отметил в этом году 70-летие, но его безудержной энергии и моложавой внешности можно только позавидовать. Певец активно ведет блог и радует поклонников фотографиями и видео. Но один из последних снимков привлек особое внимание публики.

Артист разместил свое детское фото. Что послужило причиной ностальгических воспоминаний, не известно. Однако снимок маленького Валеры шокировал народ. "Черт! Как же быстро", - эмоционально подписал пост исполнитель.

Как же быстро

В ответ фолловеры буквально засыпали кумира комплиментами. Многие подчеркнули, что звезда и в детстве мог похвастаться яркой внешностью. А особо дотошные обратили внимание, что у Леонтьева в детстве были прямые волосы.

"Красавчик и в пять лет, и сейчас", "Милый мальчик", "Валерий Яковлевич! Так кудри, оказывается, - это не природное!", "Валерочка, всем бы прожить свое время, как Вы!", "Этот мальчик всемогущ!", "Красивый мальчик, но где кудряшки?", "Этот взгляд прожигает насквозь", - воскликнули обыватели.

Напомним, Валерий Леонтьев родился в небольшом селе Усть-Уса в Республике Коми. Он рос в семье ветеринаров-оленеводов. В школе у него проявился яркий артистический талант. Леонтьев часто удивлял одноклассников необычными образами, что в конечном итоге стало неотъемлемой частью его амплуа.

Валерий Леонтьев шокировал прямыми волосамиерий Леонтьев шокировал прямыми волосами

ОЛЬГА ЛИБГАРДТ