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Общество
Погода ухудшается - объявлен желтый код опасности заморозков
07.10.2019

Минувшей ночью температура в столице уже упала до +5. Метеослужбы республики выпустили желтый код опасности в связи с возможными заморозками в последующие дни - ожидается, что температура в ближайшие ночи может упасть до минус 3 градусов по Цельсию, прежде всего на севере страны.

Пока же в столице - около 13 градусов тепла, завтра синоптики предсказывают +12, а вот к среде начнется потепление - во второй половине недели температура воздуха прогреется до +22.

Также завтра возможен слабый дождь в первой половине дня, впрочем, он пройдет не только в столице, но и по всей территории страны, на севере осадки будут несколько более интенсивными, нежели на юге.


 
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