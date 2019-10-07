Иностранный владелец порта Джурджулешты обвиняет директора компании Bemol в попытке захвата порта

Томас Мозер владеет портом уже 8 лет. С 2011-го года порт в Джурджулештах, имеющий стратегическое значение для Молдовы, продан иностранцу - тогдашние АЕИ-шные власти, не особо стесняясь, продавали все подряд под лозунгом "иностранных инвестиций". Томас Мозер в 2011-м году вошел во владение портом, однако сейчас его беспокоят другие желающие заполучить объект - в частности, директор компании Bemol Рафик Алиев (также вполне себе "молдавское" имя и фамилия, не так ли?), ранее уже руководивший портом.

Алиев утверждает, что Мозер вошел во владение портом незаконно, посредством пресловутых "схем". Разбирательства по этому делу тянутся уже несколько лет, а не так давно, ещё во времена демократов, суд принял решение обязать Мозера выплатить 10 миллионов долларов США в пользу якобы пострадавшего Алиева.

Сам Мозер считает это политическим решением, будучи уверенным в том, что Алиеву помогают влиятельные друзья из бывшего руководства страны. Мозер готов обратиться в Европейский Суд по правам человека, сообщает телеканал ProTV.