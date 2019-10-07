Депутат требует от главы НКСС имена бенефициаров особых категорий пенсий

Депутат избирательного блока ACUM Юрий Реницэ заявил, что подал 4 октября в адрес Татьяны Попа, врио председателя Национальной кассы социального страхования, ходатайство, в котором потребовал подробную информацию о бенефициарах особых категорий пенсий.

«Получение актуальной и подробной информации обо всех категориях бенефициаров пенсий поможет нам определить самую оптимальную и адекватную формулу изменения закона о государственных пенсиях в соответствии с текущими нуждами и требованиями», — написал Реницэ на своей странице в фейсбуке.

Законопроект об индексации пенсий был зарегистрирован в Парламенте 13 августа текущего года, а спустя два дня за документ проголосовали в первом чтении.

Законопроект предусматривает увеличение пенсии дважды в год — 1 апреля и 1 октября. Индексация 1 апреля будет осуществляться согласно действующим процедурным нормам, для всех бенефициаров, а коэффициент индексации представляет собой среднее значение индекса потребительских цен за последние 3 года.

Однако начиная с октября 2020 года, пенсии могут индексироваться следующим образом:

пенсии, которые к 30 сентября 2020 года не превышают прожиточный минимум для пенсионеров в первой половине текущего года, индексируются 1 октября 2020 года;

пенсии, которые к 30 сентября 2021 года не превышают двойной размер прожиточного минимума в первом полугодии текущего года, индексируются 1 октября 2021 года;

пенсии, которые к 30 сентября 2022 года не превышают тройной размер прожиточного минимума в первом полугодии текущего года, индексируются 1 октября 2022 года.

По данным Национальной кассы социального страхования (НКСС), для индексации пенсий, к 30 сентября 2020 года не превышающим прожиточный минимум, потребуются дополнительные расходы в размере 82 миллионов леев.

Согласно статистической информации, 1 июля 2019 года в Республике Молдова было зарегистрировано 700.887 бенефициаров пенсий со средним размером пенсии около 1890 леев.

Среди 700.887 бенефициаров пенсий 527.710 человек являются бенефициарами пенсий по возрасту со средним размером пенсии 1834 леев. По данным Национального бюро статистики, прожиточный минимум для пенсионеров составляет 1574 лея, а число получателей пенсии ниже этого показателя составляет около 400 тысяч человек.