Дерек Хоган: Вино из Молдовы уже известно американским гражданам

В Молдове отмечают День вина. Праздник носит национальный статус. В столицу съехались виноделы из всех районов страны, а для гостей проводят мастер-классы по дегустации вин и угощают национальными молдавскими блюдами.

Белые и красные, сухие и полусладкие. На празднике вина в центре Кишинева собрались тысячи поклонников этого напитка. Впервые свою продукцию представило рекордное количество виноделов со всей страны: 68 производителей привезли свои новые купажи и давно уже полюбившиеся классические вина. Среди первых дегустаторов оказались и зарубежные послы. Они отметили, что местный напиток вполне может конкурировать с европейским, передает point.md ссылкой на mir24.tv.

«Вино из Молдовы уже известно американским гражданам. Например, в Вашингтоне, где я жил до того, как приехать в Кишинев, есть магазины, где продается молдавское вино», — отметил посол США в Молдове Дерек Хоган.

Для искушенных ценителей организовали специальную школу вина. Мастер-классы дают профессиональные сомелье.

«Один из мастер-классов об особенном отношении между вином и бочкой, в которой оно выдерживается. Вина, которые находятся в контакте с дубовым деревом из Америки или из Франции, получаются разными, — сказал эксперт по маркетингу в национальном офисе вина и виноделия Андриан Диголян.

Для дегустации выбрали напитки из традиционных местных сортов винограда — фетяска нягрэ, рарэ нягрэ, фетяскэ албэ и фетяскэ регалэ. Попробовать вино из них можно только в Молдове. На мастер-классе сомелье рассказывают о разнице во вкусе между одним и тем же сортом винограда, выращенном в разных регионах страны.

В каждый бокал для дегустации наливают по 75 миллилитров вина. Такого количества достаточно, чтобы почувствовать вкус и аромат напитка и при этом не опьянеть. Для всех гостей производители делают хорошие скидки. Вино можно приобрести на 20−30 процентов дешевле, чем в магазине.

«Мы рекомендуем молдавское вино. Уже завтра мы улетаем обратно в Соединенное Королевство и обязательно купим несколько бутылок и привезем домой», — говорит турист из Великобритании Дэйв Бутс.

К традиционному молдавскому вину предлагали национальные местные блюда. Кырныцэи и мититеи из красного мяса — к красным винам, а перепелку и овощи гриль — к белым.