Мариан Лупу, председатель Счетной палаты Республики Молдова

У председателя Счетной палаты Республики Молдова (СПРМ) Мариана Лупу была неделя, отмеченная очень важными событиями.

Так, на этой неделе Мариан Лупу совершил официальный визит в Европейскую счетную палату (ЕСП) по приглашению председателя ЕСП Клауса-Хайнера Лене.

Это был первый визит в Европейскую счетную палату председателя СПРМ с момента создания высшего аудиторского учреждения (ISA) в Республике Молдова.

В ходе обсуждений в ЕСП Мариан Лупу сообщил о роли внешнего публичного аудита в обеспечении последовательного управления государственными финансами, переходе ISA Республики Молдова от контроля к аудиту, сотрудничестве с внешними партнерами по развитию в проектах институциональной консолидации СПРМ, аудите средств, предлагаемых внешними донорами в рамках программ и проектов, реализуемых в Республике Молдова, а также о проблемах и будущих планах ISA.

Представители ЕСП рассказали о сотрудничестве с ISA из стран-членов ЕС, взаимодействии с заинтересованными сторонами и т. д. Важной темой обсуждений было обеспечение независимости ISA, жизненно важного элемента для бесперебойного функционирования деятельности высшего органа аудита.

В контексте дискуссий об условиях сотрудничества между Европейской счетной палатой и Счетной палатой Республики Молдова Мариан Лупу выступил с предложением направить для информирования в ECП отчеты аудита, выполненные СПРМ, проектов, программ, проведенных с Европейскими фондами. Инициативу приветствовали и поддержали ответственные лица ЕСП, которые отметили важность сотрудничества по этому разделу.

Кроме того, на этой неделе Мариан Лупу совершил официальный визит в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) по приглашению содокладчиков по Республике Молдова Мониторинговой комиссии ПАСЕ Маривонн Блонден и Эгидиюса Варейкиса.

Председатель Счетной палаты РМ проинформировал содокладчиков об изменениях в институциональном развитии возглавляемого им учреждения. Главной темой обсуждений была важность обеспечения независимости высшего института аудита (ISA) страны в соответствии с международными стандартами и недавними попытками подорвать и ограничить этот жизненно важный аспект для надлежащего функционирования Счетной палаты.

Содокладчики ПАСЕ выразили обеспокоенность попытками подорвать законодательными инициативами по внесению изменений в основной закон ISA финансовую, операционную и функциональную независимость Счетной палаты. Кроме того, высокопоставленные европейские лица сообщили, что будут следить за развитием событий в этой области, чтобы поддержать процесс консолидации Счетной палаты и утверждения себя в качестве ISA, который уважает международные профильные стандарты и перенимает европейскую передовую практику в своей деятельности.

ТРИБУНА уточняет: Мариан Лупу родился 20 июня 1966 года в городе Бельцы. В 1983 году окончил школу №1 (теперь это румыно-французский лицей им. Георге Асаки). Поступил в Кишиневский государственный университет на факультет торговли и экономики и с отличием окончил его в 1987 году. Затем продолжил образование в аспирантуре в Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова и Государственном университете Молдовы. В 1991 году защитил диссертацию доктора экономики. С 1991 года работает в Управлении внешнеэкономических связей Министерства экономики, где прошел путь от главного специалиста и начальника управления до директора Управления внешнеэкономических связей (1997 г.). Параллельно с 1992 по 2000 год был исполнительным директором Программы TACIS в Молдове. В 1994 году прошел курсы по макроэкономике в Институте Международного валютного фонда в Вашингтоне, а в 1996 году – курсы по международной торговле в Институте Всемирной торговой организации в Женеве. 24 мая 2001 года постановлением правительства назначен заместителем министра экономики. 5 августа 2003 года указом президента Владимира Воронина назначен министром экономики Республики Молдова. 6 марта 2005 года избран депутатом парламента по списку Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). 24 марта 2005 года избран спикером парламента. 5 апреля 2009 года вновь избран депутатом по списку ПКРМ. В июне того же года Мариан Лупу покинул ПКРМ и возглавил Демократическую партию. По итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли 29 июля 2009 года, его новая партия прошла в законодательный форум и приняла участие в создании Альянса «За европейскую интеграцию». После парламентских выборов, организованных 28 ноября 2010 года, ДПМ набирает 15 мандатов и участвует в создании новой правящей демократической коалиции. Мариан Лупу избран председателем парламента. Эту должность он исполнял вплоть до весны 2013 года. Кроме того, до марта 2012 года он также исполнял и обязанности президента Республики Молдова. Мариан Лупу подал в отставку с поста председателя ДПМ 10 декабря 2016 года. До февраля 2019 года был главой парламентской фракции ДПМ. С февраля 2019 года – председатель СПРМ.