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Моника Бабук отправилась в Бухарест на пафосное мероприятие в честь памяти «героев Унири 1918»
07.10.2019

Демократка считает себя "представителем румынской нации". Несмотря на то, что столетие "унири" в Румынии отпраздновали еще год назад, а годовщина оккупации Молдовы западным соседом имела место и вовсе весной прошлого года, в Румынии продолжают раскручивать маховик, со вполне определенной целью - держать вопрос, что называется, "на повестке дня". В Бухаресте прошло очередное пафосное мероприятие по прославлению событий, имевших место в непростом для человечества 1918-м году.

На территории монастыря и кладбища Черника, где погребены деятели, которые обеспечили со стороны Молдовы "унирю" (интересно, почему погребены там, а не в Кишинёве-то, если они представляли собой "молдавский народ"?), вроде Халиппы и Пеливана, местные власти почтили память "мучеников румынского народа", как высокопарно назвали их на телеканале Publika. Среди приглашенных была и делегация из Молдовы, в частности, Моника Бабук, которую ДПМ-овский телеканал гордо представил как "вице-председатель парламента".

Напомним, что Бабук не так давно вышла из спячки - уже будучи в качестве депутата, предложила законопроект, который якобы защищает учителей от агрессии и оскорблений. Почему она ничего не делала в этом смысле в течение предыдущих шести лет, будучи министром - загадка... Зато о собственном туалете в министерстве Бабук позаботилась в первую очередь - еще бы, негоже представителю "благородного румынского народа" сидеть на том же унитазе, который "пачкают молдавские простолюдины". 


 
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