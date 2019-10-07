Движение по Измайловскому мосту ограничат уже на наступающей неделе

Ремонтники будут латать разрушающуюся конструкцию.

"Наследие оккупантов", то есть Измайловский мост, уже давно находится в плачевном состоянии, и за почти тридцать лет независимости в Кишиневе так и не нашлось человека, который подошёл бы к проблеме капитально. Мост пытались время от времени косметически подлатывать, но получалось это не очень убедительно, а всякого рода примары предпочитали нагнетать обстановку и паразитировать на антироссийских высказываниях (Костин, Киртоакэ), нежели решать реальные проблемы.

Не так давно, в результате многочисленных жалоб, примэрия всё же приняла решение взяться за мост - но речь не идёт напрашивающейся коренной переделке, а лишь об очередном косметическом ремонте. На более, по словам городских властей, нет средств. Да и ремонтировать будут даже не весь мост, а лишь его внешние полосы и балюстрады, сообщает телеканал ProTV. Процесс очередного латания города стартует уже наследующей неделе.

Для кишиневских водителей это время станет настоящим кошмаром - данный мост вместе с окрестностями и так является самым напряженным с точки зрения трафика местом Кишинева, а с началом ремонта из четырех полос задействованными останутся лишь две центральные, что, как легко догадаться, ещё сильнее усугубит проблему трафика.