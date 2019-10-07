Движение по Измайловскому мосту ограничат уже на наступающей неделе

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Общество
Ремонтники будут латать разрушающуюся конструкцию.
Не так давно, в результате многочисленных жалоб, примэрия всё же приняла решение взяться за мост - но речь не идёт напрашивающейся коренной переделке, а лишь об очередном косметическом ремонте. На более, по словам городских властей, нет средств. Да и ремонтировать будут даже не весь мост, а лишь его внешние полосы и балюстрады, сообщает телеканал ProTV. Процесс очередного латания города стартует уже наследующей неделе.
Для кишиневских водителей это время станет настоящим кошмаром - данный мост вместе с окрестностями и так является самым напряженным с точки зрения трафика местом Кишинева, а с началом ремонта из четырех полос задействованными останутся лишь две центральные, что, как легко догадаться, ещё сильнее усугубит проблему трафика.
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