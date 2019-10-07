Каковы плюсы переселения в Башкортостан

Башкортостан - один из 66 регионов, который активно участвует в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Республика разработала свою подпрограмму, которую правительство РФ утвердило в сентябре 2017 года.

Уникальность географического положения

Башкортостан расположен на Южном Урале, на стыке Европы и Азии. Республика вышла на первое место по объему переработки нефти и производству нефтепродуктов, на третье - по выпуску сельхозпродукции, здесь активно развивается туризм. В предгорьях Урала построены горнолыжные курорты, в живописных лесах проложены туристические маршруты, в городах есть что посмотреть - мечети, театры, музеи. Здесь собирают самый лучший в России мед – башкирский.

Башкортостан входит в Уральский экономический район. Республика граничит с шестью регионами: Татарстаном, Удмуртией, Пермской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областями.

В Башкортостане проживает четыре миллиона человек, более миллиона - в столице Уфе и ее пригородах. Три основные национальности - русские, башкиры и татары (35, 29 и 25 процентов). Основные языки - русский и башкирский.

Действие подпрограммы в Башкортостане

Участниками региональной подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» могутстать граждане, достигшие возраста 18 лет, дееспособные, владеющие русским языком.

Переселенцам по программе компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, провоз багажа, на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории России, выплачивается подъемное пособия на обустройство (20 тысяч рублей участнику программы и по 10 тысяч рублей каждому члену семьи). Кроме этого, участники программы освобождаются от уплаты таможенных платежей при ввозе в Россию личного имущества, в том числе одного автомобиля на семью, получение разрешения на временное проживание вне квот, получения российского гражданства в упрощенном порядке, осуществление трудовой деятельности без патента и т.д.).

Предоставляется единовременное пособие на первичное обустройство участникам Госпрограммы (участнику - 14 тысяч рублей и на каждого члена семьи - 8,3 тысячи). Муниципалитеты на местном уровне принимают решения опомощи переселенцам в приобретении жилья.

Прибывшим в Башкортостан медикам федеральный бюджет полностью оплачивает переезд семьи из любой точки мира. Те, кто пожелает переехать в сельскую местность, смогут получить разовую выплату в размере одного миллиона рублей.

Учитывая то, что республика - регион с развитой промышленностью, работу здесь можно найти, было бы желание. Средняя зарплата - 25 тысяч рублей. Лучше всего здесь себя чувствуют те, кто занимается добычей нефти или работает на нефтеперерабатывающих предприятиях — уровень зарплат раза в два выше среднего по региону.

Перечень вакантных рабочих мест размещён на интернет -портале центра труда и занятости Башкирии http://www.bashzan.ru, на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости www. trudvsem. ru и автоматизированной информационной системе «Соотечественники» (далее - АИС «Соотечественник») www.aiss. gov. ru.

Надбавка «уральский коэффициент» погашает налоги

«По данным республиканской службы занятости, на 1 июля 2018 года в топ самых востребованных профессий в Уфе вошли водители, уборщики, охранники, грузчики, продавцы и менеджеры. Зарплата, которую указывают в вакансиях, равнозначна получаемой на руки сумме, так как на вычитаемые традиционные 13 процентов налога приходится аналогичная надбавка «уральского коэффициента», - рассказала для СМИ Ольга Иванова, руководитель кадрового агентства «Успех».

Многие местные мужчины вахтово работают на севере: получают там хорошие деньги.

Цены на жилье в столице Уфе

Квартиры в Уфе можно найти на любой вкус. Встречаются отдельные варианты за один миллион рублей, чаще предлагают однокомнатные квартиры, особенно в новостройках, стоимость – от 2 миллионов, двухкомнатные - до трех миллионов. Аренда «однушки» - минимум 14 тысячрублей. Спрос на квартиры в старом жилом фонде снижается. Исключение – «сталинки». Набирают популярность студии.

Образования поддерживается на госуровне

Действуют 70 профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена. Высшее образование представлено 9 республиканскими вузами, 11 филиалами российских вузов, несколькими частными.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательные организации, осуществляется на общих основаниях.

К 2020 году завершиться процесс формирования региональных кластеров кадрового обеспечения отраслей экономики.

Участнику Госпрограммы и членам семьи оказывается медпомощь

В соответствии с Госпрограммой участнику и членам его семьи до получения полиса обязательного медицинского страхования бесплатно оказываются: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в государственных и муниципальных медицинских организациях.

Города

Уфа - европейский город с восточной изюминкой, выражающейся в особом архитектурном стиле и преобладании исламских культовых сооружений. Входит в семерку крупнейших промышленных центров России. Здесь множество региональных офисов крупных компаний, разрастается малый бизнес – от кафе до частных детсадов и обучающих курсов. Развивается и креативная индустрия – много дизайнеров, иллюстраторов, художников.

Семь районов города соединены единой магистралью – проспектом Салавата Юлаева. Самые престижные районы - центральный Кировский и относительно молодой район «Зеленая роща». Наиболее дешевое жилье строится в районе Сипайлово.

Стерлитамак - второй по величине город - считается одним из наиболее благоустроенных городов России, главные отрасли - химия и нефтехимия. Салават -центр нефтехимической промышленности. Нефтекамск из-за малого количества вредных предприятий и большого соснового бора считается городом с хорошей экологией. Октябрьский - город у западной границы с большой базой машиностроения.

Климат

Переезжая в Уфу на ПМЖ, следует понимать, что город находится практически в Предуралье, поэтому нужно быть готовым к резкой смене климата. Летом здесь жара, зимой -холод. В январе средняя температура −18°С, в июле +20°С. Среднее количество осадков - 500 мм. Снег выпадает иногда даже в конце сентября, а в ноябре снежный покров уже стабилен. Зима в Башкирии удивительна! Природа очень разнообразна – горы, реки, пещеры с редчайшими наскальными рисунками. Часовой пояс как в Екатеринбурге (плюс два часа к Москве), летние ночи очень светлые.