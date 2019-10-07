Девятилетний мальчик из Кагула увлекается змеями

Юный заклинатель змей. У девятилетнего Тимура Тимошкова из Кагула необычное хобби - он увлекается чешуйчатыми пресмыкающимися. Сейчас у него семь змей. Шесть из них он поймал сам, а питона купил в Украине.

Своих необычных питомцев Тимур кормит мясом. Самая длинная змея в коллекции мальчика - два метра. Отец Тимура - ветеринар по профессии, одобряет его увлечение.

В будущем юный змеелов мечтает стать ученым и заняться герпетологией - наукой, которая изучает рептилий.