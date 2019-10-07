7 Октября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днем рождения
07.10.2019

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом стало известно из публикации в соцсетях на личной странице главы нашего государства:

- Сердечно поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения, искренне желаю ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России.

Убежден, что его опыт, энергия и силы будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния российских граждан, усиления роли России на международной арене.

Пользуясь приятной возможностью, подтверждаю готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения на благо наших государств и народов, - написал Игорь Додон.


 
Количество просмотров:
65
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.