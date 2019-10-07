Как из овна пуля: Изображает жертву, или Почему Андрей Нэстасе боится стать мэром Кишинева

Очень похоже на то, что лидер «ДА» делает все, чтобы его сняли с выборов.

Какое-то дикое ощущение дежавю. Вспоминается прошлый год, когда Андрей Нэстасе так и не стал мэром Кишинева. Да, результаты выборов отменили и это была беспрецедентная наглость «режима Плахотнюка», но, согласитесь, и Нэстасе дал тогдашним властям прекрасный повод: напомним, в день голосования он обнародовал на своей странице в социальных сетях видеообращение к избирателям с призывом прийти на избирательные участки и проголосовать. Обращение было квалифицировано судьями как «агитация в день выборов», что запрещено молдавским законодательством.

Та самая "агитка".

И вот история повторяется. Сегодня Андрей Нэстасе уверенно идёт к «прошлогоднему успеху»: такими темпами его снимут с выборов до первых петухов. А все дело в предвыборном агитационном листке, где было замечено фото памятника Штефана нашего чел Маре почти в натуральную величину. Это не просто серьезное нарушение – грубейшее, поскольку в Молдове давно запрещено политикам рекламировать себя с помощью исторических и прочих, известных у нас и не только, личностей.

Кто-то верит, что при наличии огромного предвыборного штаба и команды юристов, Андрей Нэстасе тупо ошибся? Аналитики считают, что это далеко не так, поскольку, если это случайность, штаб надо разгонять к чертям собачьим.

Есть четкое предположение, что в данном гражданин Нэстасе специально лепит образ обиженного, униженного, замученного. Изображает, так сказать, из себя жертву. Как, собственно, вышло и год назад, когда он на знаменитой в нашей местности «желе» набил себе неплохой политический капитал, с помощью которого, в том числе, блок АКУМ прошел с неплохим результатом в парламент. Эдакий Овен, ставший при помощи своей упертости своего рода пулей.

Вы спросите: зачем ему повторять трюк в этот раз? А все дело в том, на наш взгляд, что и в 2018-м и сейчас Андрей Нэстасе мэром Кишинева быть не хочет. Вспомните, как погряз в хозяйственных проблемах мэр Бельц Ренато Усатый, как поблек его животворящий облик в вопросах канализации и строительства дорог. Ровно в тот момент, когда Усатый понял, что руководить городом – это не городить политический огород, было уже поздно что-то менять. Похоже, Нэстасе эту ошибку повторять не хочется, так как, между нами, ну, какой из него мэр?

А вот изобразить из себя жертву – это уже политика. Это уже намек на какие-то весьма перспективные политические планы – вплоть до досрочных парламентских, если коалиция социалистов и АКУМ не выдержит испытания властью. Пазл сложился.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ