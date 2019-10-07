Иностранные гости бегут из Молдовы: «Мало того, что у вас вирусы, так еще и лекарства по заоблачным ценам!»

Настоящие иностранцы и наши бывшие соотечественники поражены тем, что стоимость медикаментов у нас превышает цены в аптеках западных развитых стран.

На День вина в Молдове традиционно съехалось много иностранцев, как самых настоящих, так и бывших наших соотечественников. И тех, и других объединило не только вино, но и болезни. Многие заболели – сказались и не очень хорошая погода, и вирусы. Побежали наши гости в молдавские аптеки и ахнули.

- Вот, смотри, - показывает мне бывший «наш», более 20 лет проживающий в Германии. – Ибуфен за 115 леев и спрей для горла – почти 200 леев. У нас такие же цены, если не ниже, но у нас и зарплаты хорошо выше ваших! Как вы тут живете?!

Действительно, как мы тут живем? Сама удивляюсь. Болеем мы часто, в том числе и потому, что много ездим в забитом общественном транспорте, а вакцины от гриппа получают не многие. Рецепты наши врачи обычно пишут длинные – то ли вылечить скорей хотят, то ли обанкротить. Зачастую пациент быстро бежит в аптеку с надеждой все быстро все купить и начать принимать, чтобы полегчало, но уходит из аптеки с одним-двумя препаратами – на что хватило. Другие носят рецепт в кошельке до его лучших времен – как минимум, до зарплаты.

Самые деловые и смышленые из нас просят знакомых, например, из России, передать или привезти лекарства. Там они дешевле. Например, один известный препарат для лечения печени в Молдове стоит ровно в 5 раз дороже, чем в России. В разы отличается стоимость и других медикаментов. Передают лекарства не только знакомые, а даже водители автобусов и других транспортных средств – оказывается, это давно налажено. Только так можно получить необходимое лечение, которое прописал врач, и не умереть с голода.

Наш иностранный гость рассказал, как всегда считал, что у них в Германии высокие цены на лекарства, но после посещения Молдовы они ему уже такими дорогими не кажутся.

- Ну, вы если что-то надо, звоните, я пришлю, - сказал он нам, уезжая.

Интересно, что то же самое нам сказал другой гость – из России. Тоже простыл, тоже пошел в аптеку и был ошеломлен ценами. Это они еще не знают, сколько стоят другие лекарства! Например, лечебная шампунь для ребенка за 700 леев, антиоксиданты за 400 леев на 20 дней, когда надо на 2-3 месяца, ферменты по 300-400 леев, а принимать их нужно несколько месяцев подряд…

А вином, к сожалению, не все болезни вылечишь.

ЛИДИЯ ТКАЧ