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Политика
Молдова покроет приднестровский участок границы совместными с Украиной КПП
07.10.2019

Молдова и Украина подпишут протоколы об увеличении числа пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы.

Два года назад Молдова и Украина открыли шесть совместных КПП на разных участках, включая Кучурган - Первомайск, крупнейший транспортный узел в Приднестровье. 

В июле премьер-министр Майя Санду обсуждала вопрос об открытии дополнительных пунктов контроля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой неделе глава молдавского кабмина подтвердила, что такой план остается в силе.

– Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить число пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы, - сказала Санду журналистам.

По ее словам, это позволит "бороться с коррупционными и контрабандными схемами в приднестровском регионе".

Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска.


 
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