Молдова покроет приднестровский участок границы совместными с Украиной КПП

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Политика
Молдова и Украина подпишут протоколы об увеличении числа пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы.
Два года назад Молдова и Украина открыли шесть совместных КПП на разных участках, включая Кучурган - Первомайск, крупнейший транспортный узел в Приднестровье.
В июле премьер-министр Майя Санду обсуждала вопрос об открытии дополнительных пунктов контроля с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На этой неделе глава молдавского кабмина подтвердила, что такой план остается в силе.
– Надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить число пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы, - сказала Санду журналистам.
По ее словам, это позволит "бороться с коррупционными и контрабандными схемами в приднестровском регионе".
Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска.
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