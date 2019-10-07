Валерий Осталеп: «Сам черт ногу сломит в столичной примэрии, пытаясь понять, как она функционирует»

До местных выборов осталось меньше двух недель. Главная интрига в столице – кому из 19 кандидатов в генпримары кишиневцы отдадут предпочтение в первом туре? Кто из них лучше подготовлен, кто способен решить многочисленные проблемы муниципия, насколько реальны предвыборные обещания претендентов на кресло градоначальника? «Молдавские ведомости» попросили ответить на эти и другие вопросы политического аналитика Валерия Осталепа.

«Андрей Нэстасе для меня – маленькое удивление»

- Как вы оцениваете предвыборные программы кандидатов в генпримары столицы? Есть ли там конкретные предложения о том, как решить злободневные проблемы муниципия и его жителей? Кто из них, по вашему мнению, выйдет во второй тур?

- Из различных источников, в том числе из социальных сетей, я получаю информацию о тех, кто хочет стать градоначальником Кишинева. Мое внимание привлекли три человека: Ион Чебан от Партии социалистов, Думитру Цыра от Европейской народной партии и Виталий Возной от «Партии европейских левых».

Чебана я отметил, прежде всего, за активную деятельность, которую он проводил, будучи советником в МСК, и кипучую предвыборную кампанию. Думитру Цыра привлекает внимание непривычной предвыборной кампанией, которую он проводит. С точки зрения пиара у него интересный подход. За Возным я давно наблюдаю и вижу, что в принципе он знаком с проблемами города. Все остальных, откровенно признаюсь, я не вижу и не всегда понимаю, о чем с большинством из них можно говорить.

Андрей Нэстасе для меня – маленькое удивление. Он, вероятно, решил, что всегда будет выигрывать только потому, что он Нэстасе. Так в свое время думал и Дорин Киртоакэ. Совершенно не ощущается присутствие Нэстасе в предвыборной кампании. Не знаю, за счет чего он собирается выиграть мандат примара, его не видно и не слышно в городе. Нэстасе лично для меня - открытие этих выборов, учитывая его высокую активность на прошлогодних досрочных выборах, хотя и тогда, и сейчас я говорю, что мне непонятно, какое отношение он имеет к администрации города. Как политик в прошлом году он был виден. На этот раз он «прилег» на автоматический авторитет, полагаясь, что ему помогут былые заслуги и должность. Это не так. Так что я не исключаю, что после первого тура могут быть сюрпризы. Ион Чебан однозначно пройдет во второй тур с левого фланга, а вот кто составит ему компанию с правого фланга, - это, по моему мнению, под вопросом.

«Покончить с бардаком на городских рынках может только сильная команда»

- Две главные проблемы Кишинева – сохранение жилого фонда, коммуникаций и оптимизация сбора местных налогов. Ни для кого не секрет «теневая» сторона работы многочисленных рынков, в результате чего городская казна недополучает сотни миллионов лей только от Центрального рынка. Почему об этом не говорится в программах кандидатов?

- Отвечая на этот вопрос, я вернусь к тому, что ранее сказал. Из всех кандидатов мало людей, которые знают реалии города. Из всего длинного списка лишь два человека знакомы с проблемами Кишинева, хоть что-то понимают в его функционировании и управлении – это Чебан и Возной. Последние четыре года в мунсовете мало что делали в этом направлении.

Проблемы, которые вы затрагиваете, более серьезные и менее популярные у тех, кто хочет прийти во власть в столице. Мы все прекрасно понимаем, какие сумасшедшие деньги крутятся на всех городских рынках, начиная от чоканского и заканчивая буюканскими, с разбитыми подъездными дорогами и отсутствием инфраструктуры. Эта тема почти никогда не затрагивается, и мы прекрасно понимаем почему. На этот вопрос должны ответить контролирующие органы, у которых есть соответствующие рычаги. Они этого не делают, и мы также прекрасно понимаем почему. Кандидаты эту тему не трогают, потому что, по моему мнению, они не знают, что говорить.

Есть еще одна вещь, о которой никто не говорит: не может один человек, кем бы он ни был, решить эту проблему. Для этого нужна единая сильная команда желающих покончить с бардаком на городских рынках. Я не имею в виду, условно говоря, взять топор в руки начать крушить все вокруг, сажать в тюрьму и т.д. – Кишиневу не нужно это. Надо создать единые, справедливые правила для всех. Чтобы контролировать все важные аспекты: каким образом выделяется земля под рынки и торговые объекты, как распределяются там места, как все учитывается, восстанавливаются ли подъездные пути и обустраиваются парковки... Один человек со всем этим не справится – нужна сильная команда. Мы понимаем, что у большинства нынешних кандидатов в генпримары нет такой команды.

«Сам черт сломит ногу в столичной мэрии, если попытается понять, как она функционирует»

- Почему у нас нет муниципального фонда восстановления жилья, из которого на каждый лей, собранный жильцами на ремонт дома, дополнительно выделялся еще один лей? Так, к примеру, как рассказывает блогер Илья Варламов, поступают в прибалтийских городах.

- В принципе, в мире давно существуют сотни цивилизованных, легальных схем финансирования и содержания жилых домов и объектов социальной значимости. Ничего нового здесь изобретать не надо. Проблема Кишинева и других городов страны не в том, какую систему использовать. Она заключается, в первую очередь, в отсутствии политической воли. И, во-вторых, в способности это делать. Поэтому у нас немало «смельчаков», пользуясь отсутствием внятного законодательства и контроля, обворовывали и обворовывают публичные жилищные фонды.

Из сотен схем можно выбрать любую. Но для того, чтобы она заработала, нужно желание, определенная транспарентность. Мы же ничего не знаем о том, что происходит в столичной примэрии. Там сам черт ногу сломит, если попытается понять, что и как функционирует. Там не прекращаются скандалы с вырубками деревьев в городских парках, захватами земельных участков, аукционами и т.п.. Следует отметить при этом полное отсутствие реакции контролирующих и других компетентных органов.

Подобная схема может заработать у нас лишь тогда, когда будет политическое желание руководства примэрии, а не только одного человека. Общество и контролирующие органы также должны приложить к этому свою руку.

«В политике слишком много соперников не бывает»

- Нэстасео забочен тем, что на нынешних выборах крайне много правых кандидатов баллотируется в генпримары, и утверждает, что это не случайно. Ваше мнение?

- Меня не может заботить количество кандидатов на каких-либо выборах. Более того, я считаю, что чем больше будет кандидатов, и это касается не только Кишинева, тем лучше. Ошибочно мнение тех, кто считает, что не должно быть много претендентов от партий в примары или советники, чтобы не запутать избирателей.

В таком деле, как политика, слишком много соперников не бывает. Конкурс идей и инициатив только на руку нашему государству и политическому процессу. И возросшее количество желающих поучаствовать в соревновании за власть в городе априори можно только приветствовать. Предполагаю, что Нэстасе беспокоит, что его конкуренты с правого фланга отнимут у него определенное количество голосов. Но это политическая конкуренция, и это очень здорово. То, что заявил Нэстасе – это его личные заботы.

Мне как рядовому обывателю все равно какого политического окраса эти кандидаты – главное, чтобы решались городские проблемы. Хочу жить в чистом, ухоженном, безопасном городе с нормальной действующей инфраструктурой и рабочими местами с достойной зарплатами.

«Из-за нашей провинциальности молдавская политика кишит страшилками»

- Многие опасаются победы Нэстасе, думая, что это будет означать, что в город пришли партнеры Цопа и те, кто за ними стоит, и что город будет отдан им на разграбление. Есть такой риск?

- Я думаю, что это очередные страшилки, которыми много лет кишит наша политика из-за нашей провинциальности. Нас пугают то русскими танками, то Путиным, то подобными ужастиками. Я устал слушать более десяти лет о том, что партнеры Цопа якобы являются какой-то проблемой для Молдовы. Это страшилки каких-то дураков, которые специально уводят нас от открытого политического процесса. Никак не могу понять, каким образом могут помешать кандидатам в примары русские танки или Виктор и Виорел Цопа?

В прошлом году Андрей Нэстасе набрал больше половины голосов во втором туре не потому, что были Цопы или потому, что он за объединение с Румынией. За него проголосовали потому, что он был активен, а кишиневцы были недовольны существующей властью. Сегодня появились новые страшилки в отношении новых игроков на левом политическом фланге: якобы они являются проектами Плахотнюка или Шора. Очень удобная позиция. Плахотнюк пугал русскими, а теперь пугают Плахотнюком. Это не от большого ума. Мы должны смотреть на политические процессы как на спортивные соревнования и не опускаться до циничных, грязных методов навешивания ярлыков.

«Нефункциональная система управления способствует «распилу» публичного имущества»

- Советники разных фракций всегда могли спорить до бесконечности по разным вопросам, но неизменно находили общий язык, когда дело касалось «распила» земельных участков. Есть ли риск, что и в будущем МСК эта практика продолжится?

- Опасаюсь, что продолжится. Посмотрим на результаты этих выборов, но думаю, что советское наследие – фонды, здания, земли и т.д. – может и дальше разбазариваться. Много в этом вопросе будет зависеть от генпримара, его команды и эффективного управления. Нынешняя система деятельности примэрии нефункциональна, что способствует разворовыванию муниципального имущества.

Вот на что хотел бы обратить внимание. Меня удивляет отсутствие внимания к проблемам Кишинева центральных властей. Почему бы не провести открытые публичные дебаты в присутствии депутатов, членов правительства, генпримара, советников, общественности и СМИ для обсуждения жизненно важных проблем города, в котором мы все живем. Четыре, пять, шесть часов обсуждать, что мешает столице нормально развиваться, как избавиться от зловония, как решить транспортную проблему, как сохранить исторический центр и т.д..

Если нужно поменять законы - поменяйте. У меня подозрение, что никто в центральной власти не хочет заниматься столичными проблемами, потому что здесь крутятся баснословные деньги, часть из которых перепадает в карманы власть предержащих.

«Политики-клоуны превратили страну в сплошной цирк»

- Мы составили рейтинг самых безумных предложений кандидатов в примары. В первой тройке предложение Октавиана Цыку закрыть центр Кишинева и передать его в частно-государственное партнерство, пуская в эти кварталы, по всей видимости, по билетам. Андрей Нэстасе предлагает учредить должность вице-примара по пригородам, который непонятно чем будет заниматься: ведь в пригородах есть свои примары. Третье место разделили различного рода инновационные проекты, которые сами по себе хороши где-то в Барселоне, но неприемлемы для Кишинева с его нищим бюджетом. Например, примеров - солнечные батареи, которые предлагает установить в городе один из кандидатов. Откуда у нас столько фантастов?

- Это продолжение традиций. Помните, как перед последними местными выборами бывший примарДоринКиртоакэ обещал пустить до Одессы троллейбусную линию? А на выборах восемь лет назад он рассказывал байки о монорельсовой дороге в аэропорт.

Для подобного рода политиков самое важное – попасть в поле зрения СМИ. Генерировать серьезные, вдумчивые, государственные идеи они не способны. Не хочу никого обидеть, но это факт. Потому что если бы они были, мы бы их увидели. Пытаясь привлечь внимание к своей персоне, они постоянно выдумывают небылицы. Нельзя не признать, что пресса обращает на них внимание. Кто-то хихикает, кто-то вертит пальцем у виска. Плохо, когда таких кандидатов много и они избирательный процесс превращают в клоунаду. В результате подобного подхода вся наша страна превратилась в сплошной цирк.

Записал Николай МЕНЮК