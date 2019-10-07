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Политика
Либералы требуют исключить из предвыборной гонки социалиста Иона Чебана
07.10.2019

Либеральная партия подала жалобу в Муниципальный окружной избирательный совет в которой требует исключить из предвыборной гонки социалиста Иона Чебана. Либералы обвиняют социалиста в злоупотреблении и нарушении избирательного законодательства. Об этом представители ЛП объявили на своей странице в соцсети.

 „У Чебана сотни избирательных баннеров в Кишиневе, большинство из которых не задекларированы. В представленном в ЦИК отчете написано, что ПСРМ и Чебан потратили на баннеры всего 52 000 lei!!! Простой расчет показывает, что стоимость размещения рекламы в Кишиневе на баннере размером 6х3 м начинается от 300 евро (6000 леев) /месяц. Если учесть задекларированные расходы, Чебан мог разместить максимум 8-9 баннеров. В городе у Чебана более 100 баннеров, и это без учета сколько их по республике”, – прокомментировали свое решение либералы.

Либералы также намерены обратиться в прокуратуру, которая „не идентифицировала ни одного действия, которое касается нелегального финансирования ПСРМ и «не увидела» миллиона евро, полученного Додоном из России. Очевидно, что эта трата незаконных и незадекларированных денег, суммы, потраченные на рекламу и продвижение ПСРМ – это деньги, полученные из России”.


 
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