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Технологии
Новая интегрированная графика Intel не уступает решениям AMD и NVIDIA
07.10.2019

В сети появились подробные тесты новой интегрированной графики Iris Plus G7 в 10-нм процессорах Intel Ice Lake, представленных в конце лета. Синтетические бенчмарки и разные игры показали, что она вполне способна конкурировать с продуктами AMD и даже дискретными видеокартами NVIDIA.

Специалисты NotebookCheck проверили новый ноутбук Lenovo Yoga C940, внутри которого установлен четырёхъядерный процессор Core i7-1065G7 с графикой Iris Plus G7. В стандартных тестах 3DMark графический процессор из семейства Ice Lake с 64 ядрами с заметным отрывом обошёл AMD Radeon RX Vega 8 и Vega 10, а также базовую версию GeForce MX250 от NVIDIA.

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В BioShock Infinite графический процессор Iris Plus G7 также оказался мощнее решений от AMD, но сильно уступил дискретным видеокартам NVIDIA.  Обе версии GeForce MX250 существенно превзошли продукт Intel по количеству кадров в секунду. Однако в Dota 2 Reborn Vega 10 от AMD показал немного более высокий результат, чем Iris Plus G7. 

Данные тест показывают заметный прирост производительности у интегрированной графики Intel в сравнении с предыдущим поколением, что позволяет играть во многие современные игры, пускай и на минимальных настройках графики.


 
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