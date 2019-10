Технологии Новая интегрированная графика Intel не уступает решениям AMD и NVIDIA В сети появились подробные тесты новой интегрированной графики Iris Plus G7 в 10-нм процессорах Intel Ice Lake, представленных в конце лета. Синтетические бенчмарки и разные игры показали, что она вполне способна конкурировать с продуктами AMD и даже дискретными видеокартами NVIDIA. Специалисты NotebookCheck проверили новый ноутбук Lenovo Yoga C940, внутри которого установлен четырёхъядерный процессор Core i7-1065G7 с графикой Iris Plus G7. В стандартных тестах 3DMark графический процессор из семейства Ice Lake с 64 ядрами с заметным отрывом обошёл AMD Radeon RX Vega 8 и Vega 10, а также базовую версию GeForce MX250 от NVIDIA. ●●●●● В BioShock Infinite графический процессор Iris Plus G7 также оказался мощнее решений от AMD, но сильно уступил дискретным видеокартам NVIDIA. Обе версии GeForce MX250 существенно превзошли продукт Intel по количеству кадров в секунду. Однако в Dota 2 Reborn Vega 10 от AMD показал немного более высокий результат, чем Iris Plus G7. Данные тест показывают заметный прирост производительности у интегрированной графики Intel в сравнении с предыдущим поколением, что позволяет играть во многие современные игры, пускай и на минимальных настройках графики.

