В среду никто не поездит по Молдове без своего авто - маршрутчики выходят на протест

В среду, 9 октября, грядет забастовка пассажироперевозчиков в Кишиневе. Число протестующих может увеличиться по сравнению с изначальным количеством заявленных участников акции, сообщил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

По его словам, сейчас 103 транспортных компании, в которых работает порядка трех тысяч человек, официально потребовали повышения тарифа на пассажирские автоперевозки.

– Забастовка автоперевозчиков заявлена на 9 октября, на 12.00. На сегодняшний день, по предварительным данным, число участников будет больше изначально заявленных, и превысит 250 транспортных единиц, которые выйдет на центральную площадь Великого, - отметил Олег Алекса.

По его словам, более 200 автобусов встанут в районных центрах и селах, приостановив в знак протеста транспортировку пассажиров.

Ранее несколько встреч транспортников с представителями профильного министерства не привели к реальным мерам по повышению тарифов. Власти же, в свою очередь, считают, что требование о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

В Минэкономики заявили, что перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам. Также немаловажно соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков, сообщает Sputnik.