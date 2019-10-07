7 Октября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Horizon Capital продал принадлежащие ему 22,7 процента акций Purcari Wineries
07.10.2019

Фонд Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), принадлежащий инвестиционной компании Horizon Capital, продал принадлежащие ему 22,7% акций Purcari Wineries PLC, после успешного ее листинга на фондовой бирже Бухареста в 2018 г.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя пресс-релиз компании, фонд продал акции по процедуре ускоренного сбора заявок (accelerated bookbuild, ABB). После полного выхода из капитала компании, фонд EEGF II получил совокупный доход в 3,3 раза превысивший его инвестиции.

Основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна отметила, что Purcari Wineries стала титулованным производителем вина в Центральной и Восточной Европе по версии Decanter.

"Purcari Wineries - первая компания РМ, разместившая IPO и зарекомендовавшая себя как чемпион рынка вина среди стран Центральной и Восточной Европы. Мы уверены, что Purcari и ее акционеры продолжат добиваться новых высот", - отметила она.

Основатель и генеральный директор Purcari Виктор Бостан отметил, что вместе с Horizon Capital компания добилась важных достижений.

"Purcari Wineries извлекала выгоду из партнерства с Horizon Capital, вместе добившись важных достижений. Мы остаемся открытыми для потенциального возврата Horizon Capital через новые или будущие фонды. Я приветствую институциональных инвесторов, которые приобрели пакет акций. Мы будем создавать добавленную стоимость и обеспечивать прибыль для акционеров", - сказал Бостан.

Он сообщил, что председателем совета директоров Purcari Wineries останется партнер Horizon Capital Василий Тофан, который с 2012 г. занимается инвестициями в Purcari от имени EEGF II.

"Мы довольны прибылью, полученной инвесторами EEGF II. Я уверен, что компания находится в начале великого пути, который оставит большое наследие в мире вина и принесет прибыль инвесторам, которые поддерживают амбиции компании", - сказал Тофан.

Horizon Capital является частной компанией с более чем $850 млн. в управлении. Она была акционером Purcari с 2010 г. Посредством EEGF II, созданным ею 2008 г. с капиталом $370 млн., Horizon Capital является опосредованно акционерном двух молдавских банков - Moldova Agroindbank и FinComBank.

Purcari Wineries - группа компаний, производящая вина и коньяки. У нее 1,34 тыс. га виноградников и четыре производства в Румынии и Молдове. Ее продукция экспортируется в более чем 40 стран.


 
Количество просмотров:
78
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.