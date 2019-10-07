Horizon Capital продал принадлежащие ему 22,7 процента акций Purcari Wineries

Фонд Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), принадлежащий инвестиционной компании Horizon Capital, продал принадлежащие ему 22,7% акций Purcari Wineries PLC, после успешного ее листинга на фондовой бирже Бухареста в 2018 г.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя пресс-релиз компании, фонд продал акции по процедуре ускоренного сбора заявок (accelerated bookbuild, ABB). После полного выхода из капитала компании, фонд EEGF II получил совокупный доход в 3,3 раза превысивший его инвестиции.

Основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна отметила, что Purcari Wineries стала титулованным производителем вина в Центральной и Восточной Европе по версии Decanter.

"Purcari Wineries - первая компания РМ, разместившая IPO и зарекомендовавшая себя как чемпион рынка вина среди стран Центральной и Восточной Европы. Мы уверены, что Purcari и ее акционеры продолжат добиваться новых высот", - отметила она.

Основатель и генеральный директор Purcari Виктор Бостан отметил, что вместе с Horizon Capital компания добилась важных достижений.

"Purcari Wineries извлекала выгоду из партнерства с Horizon Capital, вместе добившись важных достижений. Мы остаемся открытыми для потенциального возврата Horizon Capital через новые или будущие фонды. Я приветствую институциональных инвесторов, которые приобрели пакет акций. Мы будем создавать добавленную стоимость и обеспечивать прибыль для акционеров", - сказал Бостан.

Он сообщил, что председателем совета директоров Purcari Wineries останется партнер Horizon Capital Василий Тофан, который с 2012 г. занимается инвестициями в Purcari от имени EEGF II.

"Мы довольны прибылью, полученной инвесторами EEGF II. Я уверен, что компания находится в начале великого пути, который оставит большое наследие в мире вина и принесет прибыль инвесторам, которые поддерживают амбиции компании", - сказал Тофан.

Horizon Capital является частной компанией с более чем $850 млн. в управлении. Она была акционером Purcari с 2010 г. Посредством EEGF II, созданным ею 2008 г. с капиталом $370 млн., Horizon Capital является опосредованно акционерном двух молдавских банков - Moldova Agroindbank и FinComBank.

Purcari Wineries - группа компаний, производящая вина и коньяки. У нее 1,34 тыс. га виноградников и четыре производства в Румынии и Молдове. Ее продукция экспортируется в более чем 40 стран.